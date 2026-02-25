Thủ tướng Australia phải sơ tán vì nơi ở bị dọa đánh bom

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã phải sơ tán đến nơi an toàn trong 3 tiếng vào tối qua 24/2 khi nơi ở của ông tại thủ đô Canberra bị đe dọa đánh bom. Sau một cuộc tìm kiếm quy mô lớn, Cảnh sát Liên bang Australia cho biết “không tìm thấy vật thể khả nghi nào”, “không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng hoặc sự an toàn của mọi người” và Thủ tướng Albanese đã quay trở lại nơi ở vào tối cùng ngày.

Nơi ở của Thủ tướng Australia tại thủ đô Canberra. Nguồn: AAP

Đe dọa đánh bom nơi ở của Thủ tướng Australia được đưa ra trong bối cảnh phong trào bài Do Thái đang gia tăng tại nước này và trên chính trường cũng đang diễn ra các cuộc tranh luận gay gắt về cách ứng xử với các nhóm người thuộc các tôn giáo khác nhau. Cho đến lúc này, ngoài việc loại bỏ mối đe dọa tại nơi ở của Thủ tướng, Cảnh sát Liên bang Australia chưa công bố về các thông tin liên quan khác đến lời đe dọa này song vụ việc xảy ra đã bộc lộ phần nào bối cảnh an ninh phức tạp tại Australia. Sáng 25/2, Bộ trưởng Tài chính Australia Katy Gallager cho rằng, nước này cần hạ nhiệt các cuộc tranh luận.