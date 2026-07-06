Thủ đô Ukraine hứng 'mưa tên lửa đạn đạo' Nga trước thềm thượng đỉnh NATO

Theo hãng tin CNN, nhiều tiếng nổ vang rền khắp trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine trong những giờ đầu buổi sáng 6/7, khi cuộc tấn công phối hợp bằng cả tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình của quân Nga tiếp diễn.

Các vệt sáng do tên lửa tạo ra trên bầu trời Kiev. Ảnh: Pravda

Trong một tuyên bố trên kênh Telegram, Thị trưởng Kiev Vitaliy Klitschko thống kê ít nhất 3 người đã bị thương và 2 quận trong thành phố đã báo cáo gặp hỏa hoạn hoặc thiệt hại do các mảnh vỡ UAV và tên lửa thù địch. Theo ông Klitschko, người dân vẫn đang bị mắc kẹt trong một tòa nhà chung cư nhiều tầng bị hư hại nặng ở quận Podilskyi.

Ngay trước khi các vụ nổ xảy ra, còi báo động không kích đã được kích hoạt trên khắp Kiev.

Vụ không kích diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 5/7 khuyến cáo các thông tin tình báo chỉ ra rằng Nga "đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới”.

Tuần trước, Nga đã phát động một cuộc tấn công dữ dội vào Kiev hôm 2/7, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Đó là cuộc tấn công gây thương vong lớn thứ 3 nhằm vào thủ đô của Ukraine kể từ khi Moscow xúc tiến chiến dịch quân sự đặc biệt ở bên kia biên giới hồi cuối tháng 2/2022.

Các diễn biến xảy ra ngay trước khi hội nghị thượng đỉnh quan trọng của NATO khai mạc tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/7. Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho sẽ đến Ankara dự họp và cuộc xung đột Nga - Ukraine dự kiến sẽ trở thành một trong những chủ đề chính của hội nghị.

Quân Nga đã tăng cường nỗ lực giành toàn quyền kiểm soát vùng Donetsk ở phía đông Ukraine, một mục tiêu trọng yếu của Moscow. Các thành phố của Ukraine đã phải đối mặt với các cuộc tấn công gần như hàng đêm từ UAV và tên lửa của Nga.

Ngược lại, trong những tuần gần đây, Ukraine cũng đẩy mạnh các vụ tập kích bằng tên lửa và UAV nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả các cảng, nhà máy lọc dầu và nhà máy quân sự.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài gần 90 phút với người đồng cấp Mỹ Trump hôm 4/7, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa đề nghị giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.