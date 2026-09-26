Thủ đô Bangkok ban bố tình trạng thảm họa vì lũ lụt, nhiều tuyến đường chìm trong biển nước

Thủ đô Bangkok vừa ban bố tình trạng thảm họa vì lũ lụt. Ảnh Thailandsun.com

Theo Reuters ngày 26/9, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt tuyên bố thủ đô là khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai sau khi người dân thức dậy giữa tình trạng ngập lụt trên diện rộng. Một số tuyến đường tại thành phố đã bị nước nhấn chìm, gây khó khăn cho việc đi lại.

Reuters dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết Bangkok đã trải qua hơn 24 giờ mưa liên tục, với lượng mưa tại một số khu vực vượt 150 mm. Tình trạng này khiến nhiều tuyến đường ngập nước, trong khi dự báo thời tiết cho thấy thủ đô Thái Lan có thể tiếp tục hứng chịu giông bão cùng mưa lớn đến rất lớn trong cuối tuần.

Ông Chadchart cho rằng tình hình hiện nay tiềm ẩn nguy cơ đối với tính mạng người dân cũng như có thể gây thiệt hại cho tài sản công và tư nhân. Chính quyền Bangkok vì vậy đã kích hoạt các biện pháp ứng phó với tình trạng ngập lụt.

Cảnh báo người dân gần kênh rạch di chuyển tài sản

Thủ đô Bangkok vừa ban bố tình trạng thảm họa vì lũ lụt. Ảnh TN

Trước nguy cơ nước tiếp tục dâng, chính phủ Thái Lan đã phát cảnh báo khẩn cấp đối với những người sinh sống gần các tuyến kênh, yêu cầu người dân chủ động đưa tài sản lên những vị trí cao hơn.

Hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều ô tô bị nước bao phủ, trong khi lực lượng cứu hộ và các dịch vụ khẩn cấp được triển khai để hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Chính quyền Bangkok cũng đã mở một nơi trú ẩn dành cho những người phải rời khỏi nhà do lũ lụt.

Tình trạng ngập lụt xảy ra trong bối cảnh Cục Khí tượng Thái Lan cảnh báo thời tiết xấu tiếp tục diễn ra trong ngày 26-27/9. Theo cơ quan này, một vùng áp thấp hoạt động tại khu vực miền Trung, bao gồm Bangkok và vùng phụ cận, kết hợp với gió mùa tây nam mạnh lên trên biển Andaman, Vịnh Thái Lan và khu vực phía Nam.

Cơ quan khí tượng dự báo nhiều khu vực của Thái Lan, trong đó có Bangkok, có thể xuất hiện mưa lớn đến rất lớn, đồng thời cảnh báo nguy cơ lũ quét và nước tràn tại các vùng thấp cũng như khu vực gần đường thủy.

Việc Bangkok phải ban bố khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai diễn ra khi thủ đô đang đối mặt với lượng mưa lớn kéo dài, làm gia tăng áp lực lên hệ thống thoát nước và các tuyến kênh trong thành phố.