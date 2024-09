Thăm dò trước thềm tranh luận: Ông Trump vượt lên bà Harris

Theo kết quả cuộc thăm dò mới nhất do tờ The New York Times và ĐH Siena College thực hiện, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang cạnh tranh sít sao khi bước vào những tuần cuối cùng của cuộc bầu cử, đặc biệt trước thềm cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên diễn ra vào ngày 10-9, theo hãng tin Reuters.

Cuộc thăm dò được công bố vào ngày 8-9 cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Trump (ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa) cao hơn bà Harris (ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ) 1%. Cụ thể theo thăm dò này, có 47% người tham gia ủng hộ Phó Tổng thống Harris và 48% ủng hộ ông Trump.

Tuy nhiên, với biên độ sai số 3%, điều này có nghĩa bất kỳ ứng viên nào cũng có cơ hội giành chiến thắng chung cuộc.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: REUTERS

Chiến dịch tranh cử của ông Trump trải qua giai đoạn tương đối khó khăn trong những tuần sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rút tranh cử hồi tháng 7. Tuy nhiên kết quả thăm dò trên cho thấy lực lượng ủng hộ cốt lõi của cựu tổng thống vẫn vững mạnh.

Bên cạnh đó, cuộc thăm dò cho thấy cử tri cảm thấy họ cần tìm hiểu thêm về Phó Tổng thống Harris, trong khi ý kiến ​​của họ về ông Trump phần lớn đã được định hình. Cụ thể trong cuộc thăm dò bầu cử Mỹ trên, 28% người được hỏi cho biết họ cần thêm thông tin về ứng cử viên của đảng Dân chủ, trong khi chỉ có 9% nói như vậy về ông Trump.

Với kết quả thăm dò bầu cử Mỹ trên, cuộc tranh luận tổng thống giữa bà Harris và ông Trump vào ngày 10-9 sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Lý do theo Reuters, vì cuộc đua rất sít sao nên chỉ cần một sự thúc đẩy nhỏ cho bất kỳ ứng cử viên nào cũng sẽ dẫn đến khác biệt lớn.

Với bà Harris, đây sẽ có cơ hội cung cấp thêm chi tiết về các chính sách của bà khi bà đấu khẩu với ông Trump trong suốt 90 phút.

