Sập mỏ vàng ở CH Trung Phi, hơn 100 người thiệt mạng

Reuters sáng nay (20/8, giờ Hà Nội) dẫn thông báo của nhà chức trách CH Trung Phi xác nhận vụ sập mỏ vàng ở làng Zamboye, thuộc tỉnh Nana-Mambéré, cách thị trấn Baboua khoảng 50 km và gần biên giới với Cameroon xảy ra hôm 18/8. Đây là khu vực có nhiều hoạt động khai thác vàng thủ công.

Hình ảnh người dân tập trung tại khu vực sập mỏ ở Zamboye để tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: ITN

Một quan chức cấp cao của hiệp hội khai khoáng địa phương cho biết hơn 100 người đã thiệt mạng trong vụ sập mỏ và thi thể của họ được đưa khỏi hiện trường. Ngoài ra, một số người sống sót bị thương nặng, trong khi nhiều người vẫn mất tích hoặc mắc kẹt dưới đống bùn đất.

"Nếu có thể tìm thấy họ còn sống thì quả là phép màu. Chúng tôi rất đau lòng khi chứng kiến ​​những thanh niên và phụ nữ trẻ thiệt mạng tại mỏ chỉ vì muốn đến đây làm việc để nuôi sống gia đình", ông Bertrand Be Yangué, đại diện nhà chức trách Zamboye nói.

Nhà chức trách CH Trung Phi cho biết cơ quan chức năng sẽ mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân cũng như những người chịu trách nhiệm quản lý khu khai thác. Chính quyền Cameroon tuyên bố sẵn sàng chăm sóc y tế cho những người bị thương nếu họ vượt qua biên giới sang nước này.

Khai thác vàng thủ công đóng vai trò quan trọng đối với sinh kế của nhiều cộng đồng ở châu Phi. Nhiều mỏ vàng thủ công ở CH Trung Phi hiện được vận hành với công nghệ lạc hậu, điều kiện an toàn hạn chế và thiếu sự giám sát đầy đủ, khiến nguy cơ sập hầm và tai nạn nghiêm trọng ở mức cao.

Trước đón tháng 5/2026 một vụ sạt lở tại khu khai thác vàng Be-Mbari, thuộc tỉnh Nana-Mambéré và gần biên giới Cameroon, khiến hàng chục người thiệt mạng. Giữa tháng 3, một vụ sạt lở tại mỏ ở làng Ngourroum, miền Tây nước này, khiến 7 người tử vong; một vụ tai nạn tương tự tại khu vực Gordi, miền Đông Bắc, hồi tháng 2 khiến 20 người thiệt mạng.