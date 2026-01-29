Rơi máy bay ở Colombia, không ai sống sót

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CNN)

Chiếc máy bay Beechcraft 1900 cất cánh trưa 29/1 ở Cucuta (giáp biên giới với Venezuela) để thực hiện một chuyến bay ngắn đến thị trấn Ocana, hãng hàng không quốc doanh Satena cho biết.

Tuy nhiên, trung tâm kiểm soát không lưu đã mất liên lạc với máy bay sau 12 phút cất cánh.

Satena không nói rõ nguyên nhân vụ tai nạn, chỉ cho biết đèn báo hiệu khẩn cấp của máy bay không được kích hoạt.

Toàn bộ 15 người trên máy bay được xác nhận đã thiệt mạng, bao gồm 13 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn. Theo danh sách hành khách do hãng hàng không công bố, trên máy bay có nghị sĩ Diogenes Quintero và các thành viên trong nhóm của ông, cũng như Carlos Salcedo - một ứng cử viên tranh cử vào Quốc hội.

Hình ảnh do truyền thông địa phương công bố đã cho thấy xác chiếc máy bay gặp nạn, bao gồm cả những hư hại đáng kể ở thân máy bay.

Khu vực máy bay rơi là một vùng núi trồng cây coca, nguyên liệu thô để sản xuất cocaine, và là nơi hoạt động của các nhóm vũ trang bất hợp pháp.