Rắc rối liên tiếp “gõ cửa” gã khổng lồ dầu mỏ Nga

Lukoil, tập đoàn dầu mỏ lớn thứ hai của Nga, đang đối mặt với một loạt thách thức nghiêm trọng trong năm 2025, khi lợi nhuận ròng sụt giảm mạnh và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV/drone) từ Ukraine liên tục nhắm vào cơ sở hạ tầng then chốt của công ty.

Mọi chỉ số của Lukoil được báo cáo theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) đều giảm trong nửa đầu năm 2025.

Cụ thể, lợi nhuận ròng đã giảm mạnh tới 50%, chỉ đạt 287,023 tỷ Rúp (khoảng 3,57 tỷ USD), so với 591,5 tỷ Rúp (7,36 tỷ USD) trong cùng kỳ năm trước.

Tổng doanh thu từ bán hàng cũng giảm gần 17%, xuống còn 3,6 nghìn tỷ Rúp (44,78 tỷ USD) từ mức 4,333 nghìn tỷ Rúp (53,91 tỷ USD).

Lợi nhuận hoạt động của công ty giảm một nửa, từ 694,19 tỷ Rúp (8,63 tỷ USD) xuống còn 344,7 tỷ Rúp (4,29 tỷ USD), trong khi lợi nhuận trước thuế giảm 1,7 lần, đạt 414,8 tỷ Rúp (5,16 tỷ USD).

EBITDA của Lukoil trong nửa đầu năm 2025 cũng giảm 38% xuống còn 606,2 tỷ Rúp (7,54 tỷ USD).

Một góc của nhà máy lọc dầu Volgograd do Lukoil vận hành. Ảnh: Kyiv Independent

Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này bao gồm dầu thô giảm, đồng Rúp mạnh lên, các lệnh trừng phạt mới và hạn chế xuất khẩu, cùng với chi phí tăng cao do thuế suất thu nhập doanh nghiệp tăng lên 25% từ năm 2025.

Ngoài ra, các yếu tố bên ngoài như các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ cũng góp phần làm trầm trọng thêm tình hình, dẫn đến gián đoạn sản xuất và tăng chi phí sửa chữa.

Trong bối cảnh xung đột, nhà máy Volgograd, vốn xử lý 13,7 triệu tấn dầu trong năm 2024 (chiếm 5,1% tổng sản lượng lọc dầu của Nga), là một trong những mục tiêu quan trọng nhất và thường bị nhắm đến nhất.

Hồi tháng 2, nhà máy lọc dầu do Lukoil vận hành đã buộc phải dừng hoạt động trong hơn một tuần sau một cuộc tấn công bằng UAV.

Trong tháng 8, liên tiếp vào các ngày 13/8 và 14/8, nhà máy lọc dầu Volgograd – 1 trong 10 nhà máy lớn nhất ở Nga và là cơ sở lớn nhất của Lukoil ở miền Nam đất nước – lại bị UAV "ghé thăm".

Các cuộc tấn công này khiến 3 đơn vị chưng cất dầu thô (CDU-5, CDU-1 và CDU-6) với tổng công suất hơn 42.000 tấn mỗi ngày bị hư hại nghiêm trọng, buộc nhà máy ngừng xử lý dầu ít nhất đến giữa tháng 9.

Các cuộc tấn công vào Volgograd nằm trong chiến dịch rộng lớn hơn của Ukraine, nhắm vào ít nhất 10 cơ sở năng lượng của Nga trong tháng 8, làm gián đoạn khoảng 17% công suất lọc dầu của nước này, tương đương 1,2 triệu thùng mỗi ngày.

Ngoài Volgograd, một cuộc tấn công đáng chú ý khác vào ngày 10/8 đã đánh dấu kỷ lục khi UAV của Ukraine nhắm vào một nhà máy lọc dầu của Lukoil tại Cộng hòa Komi, cách biên giới Ukraine hơn 2.000 km. Đây là lần đầu tiên Ukraine tấn công một mục tiêu xa như vậy, sử dụng các UAV tầm xa Liutyi.

Với thách thức kép từ sụt giảm lợi nhuận và các cuộc tấn công quân sự liên tiếp vào cơ sở hạ tầng, Lukoil đang đối mặt với một giai đoạn đầy khó khăn.

Các nhà phân tích tại công ty tài chính Finam (có trụ sở tại Moscow) nhận định rằng kết quả tài chính của Lukoil vẫn "khá tốt" trong bối cảnh khó khăn, nhưng các yếu tố như chi phí tăng, hạn ngạch sản xuất và thiệt hại từ các cuộc tấn công UAV sẽ tiếp tục đè nặng lên hiệu suất tài chính của gã khổng lồ này.

Nếu Ukraine duy trì hoặc gia tăng nhịp độ các cuộc tấn công, áp lực lên Lukoil nói riêng và ngành năng lượng Nga nói chung có thể kéo dài đến mùa đông, làm trầm trọng thêm các vấn đề kinh tế và hậu cần.