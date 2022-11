Quốc gia điều tàu hải quân tới bảo vệ World Cup 2022

Tàu hải quân PNS Tabuk của Pakistan tới Qatar (ảnh: Pakistan Today)

Tàu tuần tra hải quân PNS Tabuk của Pakistan đã cập cảng ở Qatar để bảo vệ an ninh cho World Cup 2022, đài phát thanh Pakistan đưa tin.

Việc điều động tàu PNS Tabuk nằm trong thỏa thuận an ninh được Bộ Quốc phòng Qatar ký với Pakistan trước khi giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra. Đây cũng là một điểm đặc biệt trong kỳ World Cup năm nay, khi nước chủ nhà Qatar tìm kiếm sự hỗ trợ từ nhiều quốc gia lân cận để bảo vệ an ninh cho giải đấu.

Chỉ huy tàu PNS Tabuk cho biết, họ sẽ ở lại Qatar cho đến khi World Cup 2022 kết thúc. Các cuộc thảo luận, trao đổi thông tin về tình hình an ninh hàng hải giữa Qatar và Pakistan sẽ diễn ra liên tục vào thời gian này.

Hồi đầu tháng 11, Bộ Nội vụ Qatar thông báo, quốc gia vùng Vịnh này sẽ triển khai hơn 50.000 nhân viên an ninh làm nhiệm vụ bảo vệ World Cup.

“Hơn 50.000 người đã được đào tạo để bảo vệ an ninh cho giải đấu theo tiêu chuẩn của FIFA. Các nhân viên an ninh trong nước và ngoài nước sẽ hoạt động dưới sự chỉ huy của Qatar. Lực lượng từ các nước đối tác, với các kỹ năng riêng biệt, là sự bổ sung quan trọng cho đội ngũ an ninh của World Cup 2022”, Jabr Hammoud Jabr Al Nuaimi – người phát ngôn Bộ Nội vụ Qatar – cho biết.

Tổng cộng có 13 nước đã ký thỏa thuận giúp Qatar bảo vệ World Cup. Trong đó có một số quốc gia nổi bật như Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Pháp, Mỹ…

Ước tính, Qatar sẽ đón khoảng 1,2 triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới từ ngày 20/11 – 18/12 (tương đương 1/3 dân số nước này).

Trước khi giải đấu diễn ra, Qatar đã tổ chức diễn tập an ninh kéo dài 5 ngày với lực lượng hơn 50.000 người (bao gồm cả nhân viên đến từ 13 quốc gia đối tác). Theo DW, ngoài cảnh sát, nhân viên an ninh, Pakistan còn điều cả binh sĩ tới Qatar. Từ đầu tháng 10, đã có hơn 4.500 lính bộ binh Pakistan xuất hiện ở Qatar. Đây là điều chưa từng có tiền lệ.

Ước tính sẽ có khoảng 1,2 triệu khách du lịch tới Qatar trong thời gian World Cup 2022 diễn ra (ảnh: FIFA)

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố cử hơn 3.000 cảnh sát chống bạo động đến Qatar, nhằm giúp đảm bảo an ninh cho các sân vận động và khách sạn. Trong số này có 100 sĩ quan đặc nhiệm, 50 chuyên gia rà phá bom mìn và 80 chó nghiệp vụ. Tất cả chi phí duy trì lực lượng an ninh sẽ do Qatar chi trả.

Trong một diễn biến khác, cảnh sát Hàn Quốc đã điều động 600 nhân viên tới giám sát một sự kiện cổ vũ World Cup 2022 ở Seoul, nhằm đề phòng xảy ra thảm kịch giẫm đạp như ở Itaewon (29/10).

Theo thông báo từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, cảnh sát đặc nhiệm và chống bạo động sẽ duy trì trật tự, quản lý đám đông và chống khủng bố ở quảng trường Gwanghwamun, trung tâm Seoul. Địa điểm này dự kiến thu hút hơn 15.000 người hâm mộ bóng đá tới cổ vũ cho đội tuyển Hàn Quốc trong trận ra quân gặp đội tuyển Uruguay (24/11).

“Chúng tôi chúc đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc gặp nhiều may mắn và yêu cầu người dân tích cực hợp tác theo hướng dẫn của cảnh sát để hoạt động cổ vũ diễn ra an toàn”, cảnh sát Hàn Quốc thông báo.

