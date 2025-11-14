Quân đoàn Azov chưa vá xong lỗ hổng ở Pokrovsk, thêm thành trì Ukraine cần cứu viện

Quân đoàn Azov số 1 công bố hình ảnh đoàn xe bọc thép Nga bị ngăn chặn ở mặt trận phía bắc Pokrovsk vào ngày 27/10/2025. Ảnh: Euromaidan Press.

iễn biến mới đặt ra một bài toán khó cho quân đoàn Azov: có nên ở lại giằng co với lực lượng Nga để xây dựng phòng tuyến mới, hay cấp tốc hành quân 100 km về phía tây nam để chặn đà tiến của Sư đoàn xe tăng số 90 của Nga, hiện đang hướng tới thành phố Huliaipole, tờ Euromaidan Press đưa tin.

Theo nhóm phân tích Conflict Intelligence Team, với diễn biến mới, quân đội Ukraine có thể dựng phòng tuyến ở phía bắc Pokrovsk, ngăn Nga tiến sâu hơn.

Hiện chỉ còn một số đơn vị đặc nhiệm Ukraine đang cố giữ khu vực phía bắc thành phố, mở một hành lang hẹp cho binh sĩ Ukraine rút khỏi Pokrovsk và thành phố Myrnohrad lân cận.

Ở cách đó 100 km về phía tây nam, diễn biến cũng trở nên xấu đi nhanh chóng. Sư đoàn xe tăng 90 – đơn vị lớn nhất của lục quân Nga – đang tiến nhanh qua địa hình đồng bằng trống trải, nơi lực lượng phòng thủ Ukraine rất mỏng và thiếu hỏa lực.

Lực lượng Nga áp sát thành trì Huliaipole một cách nhanh chóng. Ảnh: Suriyak/X.

Theo chuyên gia quân sự Ukraine Tatarigami, lực lượng Nga đã đạt được “một loạt bước tiến đáng kể” hướng về phía thành phố Huliaipole trong vài tuần gần đây.

Huliaipole là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine ở phía nam, có ý nghĩa quan trọng tương đương hai thành trì Vuhledar và Velyka Novosilka mà Nga đã kiểm soát. Nếu Huliaipole rơi vào tay Nga, toàn bộ tuyến phòng ngự khu vực Zaporizhzhia sẽ bị đe dọa.

Có thể nói, Bộ Tổng tham mưu Ukraine hiện đang đối mặt tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Nếu tiếp tục giao tranh với quân đội Nga ở mặt trận Pokrovsk, Ukraine có thể để mất thành phố Huliaipole. Nếu rút lực lượng để cứu Huliaipole, nỗ lực ổn định ở phía bắc Pokrovsk có nguy cơ tan vỡ.