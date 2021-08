Quan chức Mỹ cảnh báo lạnh gáy về khủng bố IS ở Afghanistan

Chủ Nhật, ngày 22/08/2021 12:15 PM (GMT+7)

Điều mà các quan chức quốc phòng Mỹ lo ngại không phải tới từ Taliban mà từ một tổ chức cực đoan khét tiếng tàn bạo trên thế giới.

Binh sĩ Mỹ bế một người bị thương ở sân bay quốc tế Kabul, Afghanistan. Ảnh: Sky News

Theo trang Washington Examiner, sau khi có cảnh báo về "các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn" ở cổng sân bay quốc tế Kabul (Afghanistan) hôm 21/8, các quan chức quốc phòng Mỹ cảnh báo, “Nhà nước Hồi giáo Iraq và tỉnh Levant – Khorasan” (ISIS-K - một nhánh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang hoạt động ở Nam Á và Trung Á) có thể nhắm mục tiêu vào các công dân Mỹ ở khu vực sơ tán của sân bay.

"Chúng tôi khuyến cáo công dân Mỹ tránh tới sân bay hoặc tụ tập ở cổng sân bay Kabul thời điểm này, trừ khi được đại diện chính phủ Mỹ ở Afghanistan hướng dẫn hoặc yêu cầu tới sân bay", Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan thông báo hôm 21/8.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, IS đang muốn nhắm vào hàng nghìn công dân Mỹ - những người đang vội vã tìm cách rời khỏi Afghanistan từ sân bay quốc tế Kabul, trong bối cảnh Taliban đã nắm quyền kiểm soát thủ đô của Afghanistan và gần như toàn bộ đất nước kể từ ngày 15/8.

"Việc IS đang cố nhắm vào công dân Mỹ ở Afghanistan đang rõ ràng hơn bao giờ hết", Courtney Kube, phóng viên của NBC News hôm 21/8 cho hay, sau khi trao đổi với các quan chức quốc phòng.

Các quan chức quốc phòng còn chia sẻ với NBC News rằng, quân đội Mỹ đang tìm cách đưa công dân nước này tới sân bay quốc tế Kabul an toàn, bao gồm cả biện pháp như "để các nhóm nhỏ người Mỹ gặp nhau tại các địa điểm mà họ có thể an toàn di chuyển tới sân bay".

"Có một khả năng rất lớn là ISIS-K đang cố tấn công sân bay quốc tế Kabul", CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ.

Binh sĩ Mỹ đứng gác gần sân bay quốc tế Kabul, Afghanistan. Ảnh: AP

Hãng tin Mỹ còn dẫn lời 2 quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, quân đội nước này đang lập ra "các tuyến đường thay thế" để công dân Mỹ, người Afghanistan đủ điều kiện và công dân các nước đồng minh có thể "tới sân bay Kabul và vào trong an toàn".

Tổng thống Mỹ Joe Biden từng nhắc tới ISIS-K trong bài phát biểu hôm 20/8.

"Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ mọi mối đe dọa khủng bố tiềm ẩn trong hoặc bên ngoài sân bay Kabul, bao gồm cả các chi nhánh của IS ở Afghanistan sau khi nhiều tay súng IS được thả khỏi nhà tù ở đây. Và IS ở Afghanistan là kẻ thù không đội trời chung của Taliban", ông Biden nói.

IS ở Afghanistan thường chiêu mộ những thủ lĩnh hoặc tay súng Taliban đào tẩu. Lực lượng này từng đụng độ Taliban nhiều lần trước đây.

