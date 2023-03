Quan chức cấp cao Nga cảnh báo "rắn" nếu sự tồn tại của đất nước bị đe dọa

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev. Ảnh: Reuters

Hãng Reuters ngày 27/3 đưa tin, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cảnh báo rằng Moscow có các vũ khí hiện đại và độc nhất để hủy diệt bất kỳ đối thủ nào, kể cả Mỹ, nếu sự tồn tại của đất nước bị đe dọa.

"Mắc kẹt trong những lời tuyên truyền của chính mình, các chính trị gia Mỹ vẫn tự tin rằng, trong trường hợp xảy ra xung đột trực tiếp với Nga, Washington có thể tấn công tên lửa phủ đầu khiến Moscow không còn cơ hội đáp trả. Điều này là thiển cận và rất nguy hiểm", ông Patrushev nói với tờ Rossiiskaya Gazeta ngày 27/3.

"Nga kiên nhẫn và không đe dọa bất kỳ quốc gia nào bằng lợi thế quân sự của mình. Nhưng nếu sự tồn tại của đất nước bị đe dọa, Moscow có các vũ khí hiện đại, độc nhất đủ để tiêu diệt mọi đối thủ, kể cả Mỹ", Thư ký Hội đồng An ninh Nga nói thêm.

Ông Patrushev còn chỉ trích các nước NATO "đã biến Ukraine thành một doanh trại lớn", cung cấp vũ khí, đạn dược và gửi tin tình báo cho quân đội Ukraine.

Theo hãng tin Reuters, Nga cho biết một trong những lý do mà nước này mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022 là để chống lại mối đe dọa an ninh được cho là xuất phát từ việc Kiev nối lại quan hệ với khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu.

Kể từ đó, Moscow không ít lần cáo buộc phương Tây đưa ra các đe dọa hạt nhân nhằm vào Nga, đồng thời tuyên bố sẽ dùng mọi vũ khí mà nước này có để bảo vệ người dân và đất nước Nga nếu bị tấn công.

Ngày 25/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Moscow sẽ bố trí tên lửa hạt nhân chiến thuật tại Belarus, quốc gia láng giềng với cả Nga và Ukraine.

NATO, Ukraine và EU cùng lên tiếng chỉ trích kế hoạch của ông Putin là "nguy hiểm và vô trách nhiệm".

