Phóng tên lửa vào căn cứ cách 4.000 km, Iran phát tín hiệu nguy hiểm

Iran phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào căn cứ Diego Garcia trong ngày 20-3 (giờ địa phương). Đây là căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh nằm giữa Ấn Độ Dương, cách lãnh thổ Iran khoảng 4.000 km.

Khoảng cách này vượt xa tầm bắn khoảng 2.000 km của tên lửa Iran mà Tehran công khai lâu nay.

Đảo Diego Garcia cách Iran khoảng 4.000 km. Ảnh: News.com.au

Một nguồn tin nói với báo Wall Street Journal rằng 1 trong 2 tên lửa Iran đã gặp sự cố khi đang bay và rơi giữa chừng.

Quả còn lại bị một tàu chiến Mỹ phóng tên lửa đánh chặn nhưng hiện chưa thể xác định rõ có thành công hay không.

Dù không tên lửa Iran nào đánh trúng mục tiêu nhưng vụ việc vẫn gây chú ý lớn. Về mặt lý thuyết, nếu Iran sở hữu tên lửa có tầm bắn 4.000 km, họ có khả năng đe dọa cả thủ đô London – Anh, Paris – Pháp, tương tự với Ukraine hay Đức.

Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Tehran đang chứng minh khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách rất xa, vượt ra ngoài phạm vi Trung Đông.

"Rõ ràng đây là động thái phô diễn sức mạnh của Iran, đồng thời gửi tín hiệu cảnh báo tới một số nước châu Âu" – ông Douglas Barrie, chuyên gia phân tích hàng không vũ trụ quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), nhận định.

Diễn biến này cũng làm gia tăng lo ngại về tầm bắn thực sự của kho tên lửa Iran, điều mà giới phân tích từ lâu vẫn tìm cách làm sáng tỏ.

Loại tên lửa mà Iran sử dụng khi nhằm vào căn cứ quân sự Diego Garcia được xác định là Khorramshahr-4. Mẫu tên lửa này có thể đạt tầm bắn hơn 4.000 km, dù đến nay mới chỉ được kiểm chứng ở khoảng cách từ 2.000 đến 3.000 km.

Đáng chú ý, vụ tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Anh đồng ý cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của nước này để tiến hành các đòn đánh nhằm vào Iran trong ngày 20-3 (giờ địa phương).

Trước đó, Thủ tướng Keir Starmer chỉ cho phép lực lượng Mỹ sử dụng căn cứ của Anh cho các hoạt động mang tính phòng thủ.

Nhà lãnh đạo Anh cũng từng từ chối để Washington dùng các căn cứ này trong đợt tấn công đầu tiên nhằm vào Iran hôm 28-2.

Quyết định đó được cho là khiến Tổng thống Donald Trump không hài lòng, thậm chí công kích ông Starmer "không phải Winston Churchill".

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đồng ý cho Mỹ sử dụng đảo Diego Garcia (ảnh) để tiến hành các cuộc tấn công vào Iran. Ảnh: News.com.au

Căn cứ Diego Garcia hiện vẫn thuộc lãnh thổ hải ngoại của Anh nhưng đang trong quá trình chuyển giao chủ quyền cho Mauritius theo hiệp ước ký năm 2025.

Dù vậy, thỏa thuận này vẫn bảo đảm căn cứ quân sự chung Mỹ - Anh trên đảo tiếp tục được duy trì theo hợp đồng thuê 99 năm.