Pháp yêu cầu HĐBA LHQ họp khẩn sau vụ Israel không kích Lebanon

Trung Quốc khuyến cáo công dân ở Israel, Lebanon Trung Quốc đã kêu gọi công dân nước này đang sinh sống tại Israel và Lebanon sơ tán ngay lập tức, với lý do tình hình an ninh "nghiêm trọng, phức tạp và bất ổn", tờ South China Morning Post đưa tin ngày 23-9. Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv đã đưa ra cảnh báo trên hôm 22-9 trong bối cảnh giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah (Lebanon) ngày càng leo thang. Đại sứ quán Trung Quốc tại Tel Aviv lưu ý rằng tình hình dọc biên giới Israel-Lebanon cực kỳ căng thẳng, đồng thời khuyên công dân Trung Quốc tại Israel nên trở về nước càng sớm càng tốt hoặc di dời đến các khu vực an toàn hơn. Còn đối với những ai ở lại thì Đại sứ quán Trung Quốc khuyến khích công dân tuân thủ các hướng dẫn an ninh tại địa phương và tránh những chuyến đi không cần thiết. Phái bộ Trung Quốc tại Beirut cũng đưa ra cảnh báo tương tự vào ngày 23-9, kêu gọi công dân Trung Quốc rời đi càng sớm càng tốt và tránh xa các khu vực phía nam gần Israel.