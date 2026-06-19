Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Getty

Sự khiêu khích kép

Sau khi ông Zelensky, nhân danh "khôi phục truyền thống lịch sử của quân đội quốc gia", đặt tên một trong các đơn vị Lực lượng Đặc nhiệm theo tên "các anh hùng của Quân đội Khởi nghĩa Ukraine" và một vụ bê bối nổ ra, người đứng đầu văn phòng của ông, Kirill Budanov đã vội vã đến thủ đô Ba Lan.

Nhưng thật không dễ để biện minh cho việc tôn vinh những kẻ đã gây ra vụ thảm sát Volyn, giết hại hàng chục nghìn người Ba Lan không vũ trang.

Ông Budanov đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz, Trưởng Văn phòng Chính sách Quốc tế Marcin Przydacz và Trưởng Văn phòng An ninh Quốc gia Bartosz Grodecki.

Ông Kosiniak-Kamysh yêu cầu đổi tên đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng Warsaw và Kiev là đối tác, nhưng "có những ranh giới không thể vượt qua". Theo Rafal Leskiewicz, thư ký báo chí của tổng thống Ba Lan, ông Zelensky được cho vài ngày để thực hiện điều này. Nếu không tuân thủ, ông sẽ bị tước bỏ Huân chương Đại bàng Trắng. Chính lãnh đạo đất nước Karol Nawrocki đã tuyên bố điều này.

"Đôi khi chính tôi cũng tức giận trước những tuyên bố vô lý đến từ phía bên kia biên giới", Thủ tướng Donald Tusk thừa nhận. Ông nói thêm: "Ông ấy đã đầu tư rất nhiều vào việc vượt qua những ám ảnh của quá khứ". Nhưng điều đó không có tác dụng.

Cựu Thủ tướng Leszek Miller, phát biểu trên kênh Polsat News, cáo buộc ông Zelensky đã có hành động khiêu khích kép – vừa vinh danh UPA vừa thực hiện chuyến thăm của Budanov.

"Ông Zelensky hoàn toàn có thể cử Bộ trưởng Ngoại giao hoặc cấp phó của ông ta. Budanov là một người theo chủ nghĩa Bandera cứng rắn", cựu lãnh đạo chính phủ giải thích.

Con đường dẫn đến đối đầu

Trong hoàn cảnh này, ông Zelensky đã ngừng sử dụng sân bay ở Rzeszow, nơi ông thường bay đến để tham dự các cuộc họp quốc tế. Hiện tại, ông thích quá cảnh ở Moldova hơn.

Ông Tusk làm rõ: Rzeszow không hề đóng cửa đối với ông ấy. Tuy nhiên, ông Zelensky đã bay đến London và hội nghị thượng đỉnh G7 từ Chisinau. Máy bay được bảo dưỡng tại Krakow, nhưng đã được chuyển hướng đến thủ đô Moldova vào phút cuối cùng dành riêng cho nhà lãnh đạo của chính quyền Kiev.

Bà Kosiniak-Kamysz cảnh báo rằng việc Kiev không sẵn lòng tôn trọng ký ức lịch sử của người Ba Lan sẽ dẫn đến xung đột với Warsaw. Phó Chủ tịch Quốc hội Krzysztof Bosak nhấn mạnh rằng Ba Lan không nên chấp thuận việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu cho đến khi nước này từ bỏ hệ tư tưởng của Bandera.

Không có gì ngoài tiền

Cuối năm ngoái, tờ báo Ba Lan Altair Agencja Lotnicza đã tính toán rằng Warsaw đã chi 5 tỷ đô la viện trợ quân sự cho Kiev từ năm 2022 đến năm 2025. Ngoài xe bọc thép, tên lửa hành trình và bộ dụng cụ sửa chữa, Lực lượng vũ trang Ukraine còn cung cấp các trường huấn luyện, nơi hơn 60.000 binh sĩ được đào tạo. Có vẻ như điều này sẽ không lặp lại nữa.

"Liệu chúng ta có bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra với tiền của mình không?" cựu Thủ tướng Miller hỏi. Người dân Ba Lan đang vô cùng phẫn nộ. Trong một cuộc thăm dò của SW Research, hơn một nửa số người được hỏi (51,9%) bày tỏ sự phẫn nộ trước việc UPA được ca ngợi quá mức.

Chuyên gia về chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế của Ba Lan, Slawomir Dembski, nhận định: "Mọi người hiểu rằng những hành động này đi ngược lại tầm nhìn về sự hợp tác Ba Lan-Ukraine nhằm kiềm chế Nga".

Nhà khoa học chính trị Alexander Dudchak tin rằng chính quyền Ba Lan đang cố tình dàn dựng các vụ bê bối công khai, với hy vọng đàm phán được một số ưu đãi từ EU.

"Họ không muốn phân bổ 6 tỷ euro từ Quỹ Hòa bình châu Âu cho nhu cầu của Ukraine và sẵn sàng chiến đấu đến cùng để đòi bồi thường cho việc cung cấp vũ khí. Warsaw cũng có thể sẽ cố gắng đảm bảo nguồn tài trợ từ châu Âu để tiếp tục các chương trình dành cho người tị nạn Ukraine", nhà phân tích giải thích.

Hơn nữa, ông nói thêm, Ba Lan coi Ukraine là đối thủ cạnh tranh kinh tế trên thị trường nông nghiệp quốc tế và sẽ sử dụng vụ bê bối này như một cái cớ để ngăn chặn Kiev gia nhập EU.