Ông Vance nêu điều kiện để Iran nhận quỹ tái thiết 300 tỷ USD

"Nhiều người nói rằng 'đó là những thứ Iran sẽ nhận được', nhưng theo điều khoản chi tiết trong thỏa thuận, họ sẽ không nhận được bất kỳ thứ gì nếu quốc gia họ không thay đổi toàn diện", Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói với Fox News ngày 16/6, đề cập đến quỹ tái thiết 300 tỷ USD dành cho Iran.

Ông Vance cho biết thêm nếu Iran thay đổi được như vậy, đó sẽ là thắng lợi lớn cho mọi người, cho cả khu vực, còn nếu Tehran không làm được, điều đó cũng không ảnh hưởng gì tới Mỹ.

"Iran sẽ được hưởng lợi nếu họ thực hiện đúng nghĩa vụ của mình, nhưng đó không phải tiền từ Mỹ, mà có thể là từ Qatar, UAE hoặc Arab Saudi", ông Vance nói, thêm rằng "Mỹ sẽ không chuyển cho Iran một đồng nào".

Phó tổng thống Mỹ JD Vance tại Hungary ngày 8/4. Ảnh: AFP

Phó tổng thống Mỹ không nói rõ Iran cần "thay đổi toàn diện" như thế nào, nhưng cho rằng khi điều đó xảy ra, các nước vùng Vịnh có thể muốn đầu tư vào Iran và xây dựng một nhà máy điện.

"Quan điểm của Mỹ là được thôi, mọi người có thể làm như vậy, miễn là Iran cư xử đúng mực. Nếu Iran không cư xử đúng mực, họ sẽ không nhận được bất kỳ lợi ích nào từ thỏa thuận", ông Vance nhấn mạnh.

Theo nguồn tin giới chức Mỹ, quỹ tái thiết cho Iran sẽ do các nước vùng Vịnh chi trả, không có sự đóng góp nào từ Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng tuyên bố thông tin nước này sẽ trả cho Iran 300 tỷ USD tái thiết là "tin giả do phe Dân chủ tung ra".

Mỹ - Iran đã nhất trí về thỏa thuận hòa bình, lập tức chấm dứt các hành động quân sự. Lễ ký kết văn kiện hoàn chỉnh dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ ngày 19/6. Các điều khoản cụ thể của thỏa thuận chưa được công bố, nhưng Bộ Ngoại giao Iran cho biết Mỹ cam kết bồi thường thiệt hại chiến tranh và giải phóng tài sản bị đóng băng của Tehran ở nước ngoài.