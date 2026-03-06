Ông Trump ra “tối hậu thư” với lực lượng an ninh Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

“Tối hậu thư” của ông Trump

Ngày 5/3, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thông điệp trực tiếp tới các lực lượng an ninh Iran, kêu gọi họ từ bỏ vũ khí.

“Tôi một lần nữa kêu gọi tất cả các thành viên của IRGC, quân đội và cảnh sát Iran hãy hạ vũ khí”, ông Trump nói.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, việc tiếp tục chiến đấu chỉ khiến tình hình đổ máu thêm nghiêm trọng. Ông Trump kêu gọi các lực lượng an ninh Iran suy nghĩ lại và nắm lấy điều mà ông mô tả là “cơ hội mang tính lịch sử”.

“Nếu kháng cự, họ chỉ chuốc lấy cái chết. Đây là lúc họ đứng lên và giúp giành lại đất nước của mình”, ông chủ Nhà Trắng nói.

Bên cạnh lời kêu gọi hạ vũ khí, Tổng thống Mỹ cũng đưa ra một lựa chọn khác cho các thành viên lực lượng an ninh Iran. Theo đó, ông Trump tuyên bố những người quyết định rời bỏ chính quyền và từ bỏ vũ khí sẽ được đảm bảo an toàn.

“Các bạn sẽ hoàn toàn an toàn với sự miễn trừ tuyệt đối”, ông Trump tuyên bố. Tuy nhiên, đi kèm với lời đảm bảo này là một cảnh báo cứng rắn. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, những ai tiếp tục ủng hộ chính quyền Tehran có thể phải trả giá bằng mạng sống.

Ông cảnh báo rằng nếu từ chối lời đề nghị này, họ có thể phải “đối mặt với cái chết”.

Ông Trump muốn có tiếng nói trong việc chọn lãnh tụ Iran

Cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: AP

Trong các phát biểu liên quan đến Iran, ông Trump cũng đưa ra một tuyên bố gây chú ý khác. Tổng thống Mỹ mong muốn “có ảnh hưởng” tới việc lựa chọn lãnh đạo tối cao tiếp theo của Iran.

Cụ thể, sau khi Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng, ông Trump muốn được trực tiếp tham gia vào quá trình lựa chọn người kế nhiệm ông Khamenei.

Một số bài báo đưa tin, ông Mojtaba Khamenei, con trai của ông Ali Khamenei, có thể trở thành ứng viên tiềm năng cho vị trí này. Tuy nhiên, Trump khẳng định ông không ủng hộ kịch bản đó.

“Con trai của Khamenei ngồi vào vị trí đó là điều tôi không thể chấp nhận”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Axios.

Tổng thống Mỹ bày tỏ hoài nghi về năng lực lãnh đạo của ông Mojtaba.“Họ đang lãng phí thời gian. Con trai của Khamenei là một người yếu kém”, ông Trump nhận xét.

Theo Tổng thống Mỹ, lãnh đạo tiếp theo của Iran nên tập trung vào ổn định thay vì đối đầu. “Chúng tôi muốn một người mang lại hòa hợp và hòa bình cho Iran”, ông Trump nói.

“Sức mạnh quân sự Iran đã suy yếu”

Cũng trong phát biểu của mình, ông Trump nhận định năng lực quân sự của Iran đã bị suy giảm nghiêm trọng sau các đợt tấn công gần đây. Tổng thống Mỹ lập luận, cơ sở hạ tầng quốc phòng của Iran đã chịu tổn thất lớn và không còn là mối đe dọa như trước.

“Họ không còn hải quân. Họ không còn không quân. Họ không còn khả năng phát hiện mục tiêu trên không. Tất cả đã bị xóa sổ”, ông Trump nói.

“Radar của họ đã bị xóa sổ. Quân đội của họ bị tàn phá nặng nề”, Tổng thống Mỹ nói thêm. “Thứ duy nhất họ còn lại là sự gan lì”.