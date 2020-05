Ông Trump chuẩn bị nối lại tài trợ cho WHO

Thứ Bảy, ngày 16/05/2020 18:25 PM (GMT+7)

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị khôi phục lại một phần tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Fox News đưa tin.

Trích dẫn bản thảo một lá thư của Tổng thống Trump chuẩn bị gửi cho Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Fox New cho biết, Mỹ sẽ “đồng ý cấp ngân sách cho WHO tương đương với những gì mà Trung Quốc đóng góp”.

Theo Fox News, ông Trump có vẻ đã đồng ý với kế hoạch đưa ra trong bức thư nhưng chưa ký.

Ngày 14.4, Tổng thống Trump đã ngừng tài trợ cho WHO sau khi cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới “thiên vị” Trung Quốc và đưa ra những “khuyến cáo sai lệch” về dịch Covid-19. Ông Trump còn tuyên bố sẽ điều tra WHO.

Theo Fox News, Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất cho WHO với khoảng 400 triệu USD mỗi năm. Nếu chỉ đồng ý đóng góp tương đương với Trung Quốc thì ngân sách mới mà Mỹ tài trợ cho WHO chỉ bằng 1/10 trước đây.

“Bất chấp những thiếu sót, tôi tin rằng WHO vẫn có vai trò quan trọng và tôi muốn thấy Tổ chức Y tế Thế giới thực hiện đúng vai trò của mình, đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng Covid-19.

Đó là lý do vì sao tôi quyết định Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác và làm việc với WHO. Trung Quốc mang một khoản nợ to lớn với toàn thế giới và họ có thể bắt đầu bằng việc đóng góp công bằng hơn cho WHO. Nếu Trung Quốc tăng tài trợ cho WHO thì chúng tôi sẽ cân nhắc tăng thêm ngân sách”, bức thư có đoạn.

Hôm 8.5, ông Trump cho biết Mỹ sẽ sớm công bố kế hoạch liên quan đến ngân sách tài trợ cho WHO trong khi vẫn tiếp tục chỉ trích tổ chức này.

“Họ là con rối của Trung Quốc. Chúng tôi đã tài trợ rất nhiều cho WHO, hơn hẳn các nước còn lại. Chúng tôi sẽ sớm đưa ra quyết định của mình”, ông Trump phát biểu khi được hỏi về kế hoạch tài trợ cho WHO.

