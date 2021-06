Ông trùm băng đảng Hội Tam Hoàng và quyền lực thống trị ngành điện ảnh Hong Kong

Hướng Hoa Cường xây dựng vỏ bọc là diễn viên, nhà sản xuất phim có ảnh hưởng bậc nhất Hong Kong. Nhưng ít người biết rằng, ông ta là con trai của “bố già” sáng lập băng đảng Tân Nghĩa An thuộc Hội Tam Hoàng.

Vợ chòng ôm trùm điện ảnh Hong Kong Hướng Hoa Cường.

Băng đảng Tân Nghĩa An là tổ chức xã hội đen lớn nhất thuộc Hội Tam Hoàng ở Hong Kong. Băng đảng có cơ cấu thành viên lên tới 30.000 người, ngày nay hoạt động ở nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Anh, Mỹ và Pháp.

Tân Nghĩa An cùng 14K, Hòa Hợp Đào và Hòa Thắng Hòa tạo thành "Tứ đại hắc bang" mạnh nhất Hội Tam Hoàng.

Tân Nghĩa An do ông trùm Hướng Tiền sáng lập ở thành phố Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Băng đảng tham gia vào các hoạt động buôn bán hàng giả, cờ bạc, ma tuý, buôn người, mại dâm, buôn lậu và tống tiền.

Hướng Hoa Cường là con trai thứ 10 trong gia đình có 13 người con của ông trùm Hướng Tiền. Mỹ và Canada từng chỉ đích danh Hướng Hoa Cường là thành viên chủ chốt trong băng đảng và rất có ảnh hưởng trong giới mafia Hong Kong, theo China Underground.

Con trai trùm băng đảng Hội Tam Hoàng

Hướng Hoa Cường sinh năm 1948 tại Quảng Đông, Trung Quốc, là con trai thứ 10 của “bố già” Hướng Tiền.

Cha Hướng Hoa Cường là một thiếu tướng phe Quốc dân Đảng. Năm 1940, trong cuộc nội chiến Trung Quốc, gia đình họ Hướng chạy sang Hong Kong và mở rộng hoạt động của băng đảng Tân Nghĩa An, dưới vỏ bọc công ty Nghĩa An.

Hướng Hoa Cường (trái) và em trai Hướng Hoa Thắng.

“Gia tộc họ Hướng ở Hong Kong có thế lực to lớn, không ai là không biết quyền lực của họ ở đẳng cấp nào”, một nhà sản xuất phim nói trên Next Magazine.

Trong băng đảng Tân Nghĩa An, ảnh hưởng của các thành viên gia tộc họ Hướng là lớn nhất. Điều này thể hiện qua tôn chỉ: “Chỉ phụng sự gia tộc họ Hướng”.

Tân Nghĩa An có cơ cấu tổ chức được phân định rõ ràng. Đứng đầu là gia tộc họ Hướng, bên dưới có Ngũ hổ, Thập kiện, phân chia địa bàn quản lý. Hàng năm, các thành viên chủ chốt bang hội Tân Nghĩa An tổ chức họp hội nghị cấp cao một lần.

Dường như để che giấu thân phận của mình, Hướng Hoa Cường thường nói rằng mình xây dựng cơ nghiệp như ngày hôm nay là điều chẳng dễ dàng.

Sinh ra trong gia đình có đông anh chị em, mẹ chỉ là vợ ba, Hướng Hoa Cường từng không nhận được sự quan tâm từ cha như những người anh em khác.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Hướng Hoa Cường nói: “Tôi có một người cha giàu có nhưng không quan tâm đến tôi. Tôi chỉ có thể nghe lời và không có quyền đòi hỏi điều gì”.

"Bố tôi rất nhiều tiền, nhiều đồ cổ. Nghe nói một món đồ cổ của ông ấy đủ để mua một căn nhà. Nhưng tất cả đều không phải của tôi", Hướng Hoa Cường chia sẻ. "Ông ấy đẻ 13 người con nhưng không chăm sóc chu đáo. Tôi còn chẳng có ấn tượng được cha xoa đầu".

Hướng Hoa Cường (phải) xuất hiện trong một bộ phim năm 1990.

Năm 1950, ông trùm Hướng Tiền bị trục xuất khỏi Hong Kong, phải chạy sang Đài Loan. Hoạt động của băng đảng được giao cho con trai Hướng Hoa Viêm và Hướng Hoa Ba.

Đây cũng là lúc Hướng Hoa Cường bắt đầu có ảnh hưởng trong băng đảng. Hướng Hoa Cường được cho là rất thích đánh nhau, có tố chất dũng mãnh, trở thành nhân vật thân cận của anh trai.

Năm 1970, Hướng Hoa Cường cùng em trai Hướng Hoa Thắng được xác định có vai trò trong việc truy sát thành viên băng đảng 14K đối địch.

Năm 1992, Thượng viện Mỹ xác định Hướng Hoa Cường là đầu não trong Tân Nghĩa An. Tòa án liên bang ở Brooklyn nhấn mạnh Hướng Hoa Cường là một trong những kẻ đứng đầu quyền lực nhất Tân Nghĩa An và giới giang hồ Hong Kong.

Năm 1995, Canada từ chối cấp visa cho Hướng Hoa Cường với lý do ông ta là kẻ đứng đầu bang hội khét tiếng. Ngày 26.2.2021, Hướng Hoa Cường và con trai bị Đài Loan từ chối cấp quyền cư trú với lý do ảnh hưởng đến an ninh hòn đảo.

Trong các cuộc trả lời phỏng vấn, Hướng Hoa Cường luôn tránh nhắc đến vai trò của mình trong băng đảng Tân Nghĩa An. “Rất nhiều người nói tôi họ Hướng nghĩa là tôi dính líu xã hội đen. Thực tế, tôi và gia tộc không có nhiều mối liên hệ”, Hướng Hoa Cường từng nói.

Niềm đam mê với điện ảnh

Gia đình Hướng Hoa Cường.

Mỗi người con của “bố già” Hướng Tiền được cho là đều xây dựng sự nghiệp riêng để làm vỏ bọc, thể hiện ra bên ngoài rằng không liên quan đến các hoạt động của băng đảng Tân Nghĩa An.

Khi còn trẻ, Hướng Hoa Cường là một diễn viên đóng phim hành động. Những năm 1980, Hướng Hoa Cường và em trai Hướng Hoa Thắng đầu tư mạnh mẽ vào ngành giải trí Hong Kong, thành lập công ty điện ảnh Vĩnh Thịnh (Win’s Entertainment).

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Hướng Hoa Cường nói lý do đặt tên công ty Vĩnh Thịnh là vì “mỗi bộ phim giống như một trận đánh”.

Công ty điện ảnh Vĩnh Thịnh có tầm ảnh hưởng cực lớn trong ngành giải trí Hong Kong. Hầu hết tất cả các ngôi sao võ thuật Hoa ngữ từng đóng phim cho công ty Vĩnh Thịnh ít nhất một lần, trừ Thành Long.

Nhiều công ty điện ảnh Hong Kong khi đó đều có mối liên hệ với các băng đảng mafia, buộc diễn viên phải nhận vai diễn dù muốn hay không.

Tiệc sinh nhật Hướng Hoa Cường năm 2018 quy tụ các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng.

Công ty Vĩnh Thịnh của Hướng Hoa Cường ra đời, giúp cho nhiều diễn viên có nơi trú chân an toàn, trong đó có Lý Liên Kiệt.

Năm 1992, sau cái chết của người quản lý do bị ám sát, Lý Liên Kiệt chỉ đóng phim cho công ty của Hướng Hoa Cường.

Lý Liên Kiệt từng thừa nhận Hướng là người làm phim không ngại tiền bạc, chỉ mong phim đạt hiệu quả cao nhất. Không ít người cho rằng phim ảnh là cách giúp Hướng Hoa Cường rửa tiền kiếm được từ băng đảng Tân Nghĩa An.

Năm 2018, tiệc sinh nhật tròn 70 tuổi của Hướng Hoa Cường đã quy tụ một loạt những ngôi sao điện ảnh hàng đầu ở Hong Kong.

Có thể nói, nếu như không nhờ ảnh hưởng và thanh thế của mình trong băng đảng Tân Nghĩa An, thật khó có thể giải thích lý do Hướng Hoa Cường có thể gây dựng Vĩnh Thịnh trở thành thế lực lớn nhất trong ngành giải trí Hong Kong, vượt xa công ty điện ảnh của các băng đảng mafia khác.

