Ông Tập kêu gọi quan chức an ninh Trung Quốc chuẩn bị cho ‘kịch bản xấu nhất’

Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình hôm 31-5 kêu gọi các quan chức an ninh cấp cao nước này chuẩn bị cho “kịch bản xấu nhất” trong bối cảnh Bắc Kinh đang đối mặt tình hình an ninh “phức tạp và nghiêm trọng”, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Chủ tịch TQ Tập Cận Bình. Ảnh: Xinhua

Ông Tập đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản TQ khóa 20.

“Sự phức tạp và khó khăn của các vấn đề an ninh quốc gia mà hiện nay chúng ta đang đối mặt tăng lên đáng kể. Chúng ta phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất và tồi tệ nhất, nhưng đồng thời sẵn sàng đương đầu với những cơn gió lớn, sóng dữ và thậm chí là bão biển” - ông Tập nhấn mạnh.

Đối mặt tình hình “phức tạp và nghiêm trọng”, ông Tập kêu gọi TQ cần đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa hệ thống an ninh quốc gia và năng lực để phát huy hiệu quả “trong chiến đấu thực tế và giải quyết các vấn đề thực tiễn".

Bên cạnh đó, ông Tập cũng thúc đẩy việc xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm rủi ro an ninh quốc gia, tăng cường giáo dục an ninh quốc gia và cải thiện hệ thống quản lý dữ liệu và an ninh trí tuệ nhân tạo.

Theo đài CNN, kể từ khi lên làm lãnh đạo TQ một thập niên trước, ông Tập đã xem an ninh quốc gia là một mô hình quan trọng xuyên suốt mọi khía cạnh quản trị của nước này. Khái niệm an ninh quốc gia mở rộng và bao trùm mọi thứ từ chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa và môi trường đến không gian mạng.

Nguồn: https://plo.vn/ong-tap-keu-goi-quan-chuc-an-ninh-trung-quoc-chuan-bi-cho-kich-ban-xau-nhat-post7...Nguồn: https://plo.vn/ong-tap-keu-goi-quan-chuc-an-ninh-trung-quoc-chuan-bi-cho-kich-ban-xau-nhat-post735817.html