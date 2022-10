Ông Putin nêu đích danh lực lượng đứng sau vụ nổ trên cầu Crimea

Moscow không nghi ngờ gì về việc vụ nổ trên cầu Crimea là hành động “tấn công khủng bố” nhằm vào một cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng của Nga, Tổng thống Nga Putin cho hay.

Ông Putin cho rằng Ukraine đứng sau vụ nổ trên cầu Crimea (ảnh: CNN)

Phát biểu trong cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban Điều tra Quốc gia Nga – ông Aleksandr Bastrykin – hôm 9/10, ông Putin tuyên bố, cơ quan tình báo Ukraine là chủ mưu gây ra vụ nổ trên cầu Crimea.

“Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là hành động khủng bố nhằm vào một cơ sở hạ tầng dân sự cực kỳ quan trọng”, ông Putin nói.

“Vụ việc này do các cơ quan an ninh, tình báo Ukraine khởi xướng, ra lệnh và thực hiện”, ông Putin nhấn mạnh.

Phát biểu của Tổng thống Nga được đưa ra sau báo cáo điều tra được ông Aleksandr Bastrykin trình bày.

Phát biểu trong cuộc họp, ông Aleksandr Bastrykin cho rằng Ukraine đứng sau sự cố hôm 8/10 trên cầu Crimea. Vụ việc dường như có sự tham gia của một số công dân Nga và người nước ngoài.

“Đó là hành động khủng bố”, ông Aleksandr Bastrykin nhấn mạnh.

Ông Aleksandr Bastrykin cho hay, chiếc xe tải phát nổ trên cầu Crimea đã đến Nga sau khi di chuyển qua Bulgaria, Georgia và Armenia.

Vụ nổ hôm 8/10 khiến một phần cầu Crimea, tuyến huyết mạch nối lãnh thổ Nga với bán đảo Crimea, bị hư hỏng một phần. Ít nhất có 3 người thiệt mạng trong vụ việc. Giao thông từ vùng tây nam Nga đến Crimea bị gián đoạn sau sự cố.

Theo các nguồn tin của 2 tờ báo Mỹ là New York Times và Washington Post, vụ nổ trên cầu Crimea do các cơ quan an ninh của Ukraine dàn xếp.

Một quan chức cấp cao của Ukraine (giấu tên) được New York Times phỏng vấn cho hay, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã gài bom vào một chiếc xe tải chạy qua cầu. Thông tin tương tự cũng được đưa ra bởi Washington Post và Ukrainska Pravda (trang tin Ukraine).

Ukraine hiện vẫn phủ nhận có liên quan đến vụ việc.

