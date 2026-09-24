Ông Hùng Cao: 8 quân nhân Mỹ từng tìm cách tự tử ở Trung Đông

Trong thư đề ngày 22/9 gửi thượng nghị sĩ Dân chủ Kirsten Gillibrand, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao cho biết 8 người gồm "thành viên thủy thủ đoàn tàu sân bay USS Abraham Lincoln, cũng như các quân nhân thuộc không đoàn tàu sân bay và phi đoàn trên hạm, ban tham mưu nhóm tác chiến và các tàu khu trục hộ tống".

Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln gồm khoảng 7.500 quân nhân, trong đó có hơn 5.000 người trên tàu sân bay.

Những lo ngại về đợt triển khai kéo dài của USS Abraham Lincoln gây chú ý sau khi xuất hiện thông tin về vấn đề sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn, cũng như tình trạng thiếu hụt vật tư như thực phẩm và đồ dùng vệ sinh. Nhiều thủy thủ được cho là từng cố nhảy khỏi tàu.

Ông Hùng Cao tại Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa ở Milwaukee, bang Wisconsin năm 2024. Ảnh: AFP

Trong thư, ông Hùng Cao cho biết trên tàu có 5 tuyên úy quân đội, một nhà tâm lý học lâm sàng, một nhân viên công tác xã hội, một số chuyên viên sức khỏe hành vi và cố vấn điều phối phòng ngừa, với nhiệm vụ "hỗ trợ tinh thần và cảm xúc" cho thủy thủ đoàn.

Ông cũng bác bỏ những lo ngại về hệ thống đường ống bị hỏng và tình trạng thiếu thực phẩm tươi sống, nhưng thừa nhận đã xảy ra một số "sự cố đường ống cục bộ" và vấn đề với thiết bị khử mặn bằng phương pháp thẩm thấu ngược. Một số lựa chọn trong thực đơn cũng bị cắt giảm "trong thời gian ngắn".

Một quan chức hải quân Mỹ cho biết số quân nhân định nhảy xuống biển khi USS Abraham Lincoln hoạt động tại Trung Đông vẫn là hai người như thông tin công bố trước đó. Người này không cung cấp chi tiết về 6 trường hợp còn lại.

USS Abraham Lincoln rời quân cảng San Diego hồi tháng 11/2025 để làm nhiệm vụ ở Thái Bình Dương, trước khi chuyển hướng tới Trung Đông và đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, cũng như nỗ lực áp đặt lệnh phong tỏa cảng biển sau đó.

Chiến hạm ở trên biển trong phần lớn thời gian, ngoại trừ hai đợt cập cảng ngắn ở đảo Guam vào tháng 12/2025 và Oman hồi tháng 7. Tàu sân bay Mỹ thông thường sẽ cập cảng sau 30-45 ngày trên biển để tiếp tế, bảo dưỡng và cho thủy thủ đoàn nghỉ ngơi.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trước đó cho biết thông tin về điều kiện sinh hoạt trên tàu đã bị "bóp méo hoàn toàn". Tổng thống Donald Trump cũng cho rằng USS Abraham Lincoln hoạt động "chưa đủ lâu".

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại cảng Laem Chabang, Thái Lan ngày 2/9. Ảnh: AP

Ông Hùng Cao gửi thư để trả lời loạt câu hỏi mà thượng nghị sĩ Gillibrand gửi tới Bộ trưởng Hegseth trước đó. Bà Gillibrand ngày 23/8 ra tuyên bố chỉ trích cách chính quyền Trump phản hồi thông tin về điều kiện khắc nghiệt trên tàu, mô tả cách đối xử với quân nhân là "hoàn toàn không thể chấp nhận".

"Những gì ông Trump và Bộ trưởng Hegseth bác bỏ là 'tin giả' hóa ra lại là tình trạng nghiêm trọng và ngày càng xấu đi đối với quân nhân. Các binh sĩ và gia đình họ phải hy sinh rất nhiều mỗi ngày, vậy mà Tổng thống lại công khai thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với họ", bà cho hay.

Chuyên trang USNI News thuộc Viện Hải quân Mỹ cho biết tự tử vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ. Bộ Cựu chiến binh Mỹ cho biết tỷ lệ tự tử ở cựu quân nhân cao hơn so với những người chưa từng nhập ngũ.

Nghiên cứu trên 956 thủy thủ được công bố tháng 1/2025 cho thấy quân nhân trên tàu hải quân Mỹ có tỷ lệ "căng thẳng tâm lý nghiêm trọng" cao nhất so với các quân chủng khác, do điều kiện sinh hoạt kém, tiếng ồn và lịch trình khắc nghiệt khiến họ không có đủ thời gian để nghỉ ngơi.