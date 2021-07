Nô lệ tình dục bị nhốt trong hộp hình quan tài ở Mỹ

Chủ Nhật, ngày 04/07/2021 09:15 AM (GMT+7)

Một người phụ nữ Mỹ bị giam trong hộp gỗ hình quan tài, bị bắt làm nô lệ tình dục trong 7 năm, giờ đây lên tiếng kể về cách thoát khỏi kẻ bắt cóc vào năm 1977.

Vào thời điểm xảy ra vụ bắt cóc Colleen Stan ở tuổi 20. Khi đó, Colleen Stan không đắn đo gì khi một cặp vợ chồng trẻ cùng con nhỏ cho đi nhờ đến bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Colleen Stan còn cho rằng đi cùng vợ chồng có con nhỏ là an toàn nhưng đâu biết rằng người chồng 23 tuổi đang tìm kiếm "nô lệ" và Colleen Stan lọt vào mắt gã.

Cameron Hooker (23 tuổi vào năm 1977) và vợ Janice đã cho Colleen Stan quá giang vào ngày 19-5-1977. Khi đang đi, Colleen Stan có linh cảm không tốt về cặp vợ chồng này. Tuy nhiên, Colleen Stan tự nhủ đó chỉ là cảm giác ngớ ngẩn.

Sau đó, Colleen Stan phát hiện có chiếc hộp gỗ kỳ lạ đục một lỗ ở bên hông đặt trên ghế ngồi ngay cạnh mình. Chừng nửa giờ đồng hồ sau, Cameron dừng xe ở đoạn đường vắng, rồi bất ngờ khống chế, trói và bịt miệng Colleen Stan. Gã nhét đầu cô vào chiếc hộp gỗ nặng 9 kg có bản lề, được lót vật liệu cách âm để cô không thể kêu cứu.

Chiếc xe tiếp tục di chuyển tới nhà của cặp vợ chồng này tại TP Red Bluff, bang California - Mỹ cách điểm đón Colleen Stan tại TP Eugene (bang Oregon) tới 480 km.

Colleen Stan ở tuổi 20 hồi năm 1977, trước khi bị biến thành nô lệ tình dục. Ảnh: Daily Mail

Đến nơi, Cameron gỡ chiếc hộp khỏi đầu Colleen Stan, dùng xích treo cô lên xà nhà dưới tầng hầm rồi cưỡng bức và đánh đập.

Colleen Stan kể lại: "Tôi vô cùng sợ hãi. Janice nhìn Cameron tra tấn tôi, lúc đó tôi nghĩ mình sắp chết. Cameron hét lớn rằng sẽ cắt dây thanh quản nếu tôi tiếp tục gào thét". "Tôi không biết làm thế nào để giải thích chuyện suy nghĩ xấu xa xâm chiếm linh hồn con người" - Colleen Stan nói.

Đêm hôm đó, Colleen Stan bị trói và nhốt trong một chiếc thùng gỗ nhỏ, không đủ dài để nằm duỗi chân, khiến cô phải giữ tư thế ngồi bó gối. Cặp vợ chồng ngay sau đó di chuyển tới một ngôi nhà di động ở vùng hẻo lánh. Cameron đóng một chiếc hộp gỗ hình quan tài để nhốt Colleen 23 giờ mỗi ngày và đặt dưới gầm giường.

Chiếc hộp hình quan tài dùng để nhốt Colleen Stan trong 7 năm. Ảnh: Splash News

Do hầu như không thể di chuyển và mắc kẹt trong bóng tối, Colleen Stan phải sử dụng bô để đi vệ sinh. Một chiếc quạt được đặt cạnh lỗ nhỏ trên hộp để chống nóng. Colleen Stan không được phép tạo ra tiếng động, bị bỏ đói và thiếu nước.

Cameron đưa cô ra ngoài vào ban đêm để tra tấn và cưỡng bức. Theo Daily Mail, gã chế ra các dụng cụ tra tấn Colleen Stan, trong đó có một dụng cụ gây tổn thương vĩnh viễn ở lưng và một bên vai Colleen Stan.

Colleen Stan bị buộc phải ký một "hợp đồng nô lệ" quy định bà phải làm bất cứ điều gì Cameron muốn, từ tình dục cho đến việc nhà hay chăm sóc con cái của gã. Cameron "nã" vào đầu Colleen Stan ý nghĩ rằng Cameron là thành viên của một tổ chức bí ẩn có tên "The Company", những người sẽ ghim Stan Colleen lên cột hoặc nổ súng nếu bà chạy trốn. Thậm chí, tổ chức này sẽ làm hại gia đình bà.

Colleen Stan, hiện 64 tuổi, chia sẻ sự việc hồi năm 1977. Ảnh: Oxygen

Để tránh những hình phạt đau đớn, Colleen Stan cho biết bà đã cố gắng trở thành một nô lệ nghe lời. Và trong nhiều năm, hàng xóm tin rằng bà là người giúp việc của gia đình Cameron.

Sau nhiều năm bị giam cầm, Colleen Stan được phép về thăm gia đình một mình vào năm 1981. Thế nhưng sau đó bà quay lại nhà của Cameron. Thời gian dần trôi, Cameron sau đó biến Colleen thành vợ hai của mình.

Cameron Hooker, năm nay 67 tuổi, bị tuyên án 104 năm tù vào năm 1985 vì tội bắt cóc, tra tấn và hãm hiếp Colleen Stan. Thẩm phán Tòa thượng thẩm Clarence B. Knight đã gọi Cameron là "kẻ tâm thần nguy hiểm nhất mà ông từng gặp", theo tờ Los Angeles Times.

Colleen Stan (hiện 64 tuổi) chia sẻ câu chuyện của mình trong chương trình truyền hình đặc biệt dài hai giờ, có tên "Snapped Notorious: The Girl in the Box", và dự kiến phát sóng trên kênh Oxygen thuộc NBC Universal vào ngày 17-7.

Cameron Hooker bị tuyên án 104 năm tù vào năm 1985. Ảnh: Daily Mail

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/no-le-tinh-duc-bi-nhot-trong-hop-hinh-quan-tai-o-my-202107021...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/no-le-tinh-duc-bi-nhot-trong-hop-hinh-quan-tai-o-my-20210702103728057.htm