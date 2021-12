Những sự kiện trọng đại từng xảy ra đúng vào ngày Giáng sinh

Thứ Năm, ngày 23/12/2021 16:45 PM (GMT+7)

Có thể bạn chưa biết, rất nhiều sự kiện lịch sử đặc biệt trên thế giới đã xảy ra vào đúng ngày lễ Giáng sinh.

Lễ đăng quang của Đại đế La Mã Charlemagne

Charlemagne là một trong những Hoàng đế có chiến công lẫy lừng và nổi tiếng nhất thời Trung Cổ. Với những đợt chinh phạt không mệt mỏi, Charlemagne nhanh chóng mở rộng đế chế của mình ra khắp Tây và Trung Âu, cũng như chinh phục Ý và nhiều vùng khác. Đây cũng là người được coi là nhà sáng lập chế độ quân chủ của Đức và Pháp. Chinh phục thành công nước Ý năm 800 sau công nguyên, ông được Đức giáo Hoàng Leo III phong chức vụ Hoàng đế vĩ đại, hay Hoàng đế La Mã Thần thánh ngày 25/12/800. Ngay sau khi lên ngôi, người đàn ông này đã tiến hành xây trường học, cầu đường và cải thiện đời sống người dân dưới chế độ của mình.

Thành lập nước Hungary

Cho đến năm 1000 sau Công nguyên, Hungary chủ yếu bao gồm các nước liên tục có chiến tranh với người Đức, người Bulgaria và Đế chế Byzantine. Nhưng đến giữa những năm 900, khi một nền hòa bình bắt đầu lan rộng giữa Hungary, người Đức và Byzantine, Cơ đốc giáo cũng bắt đầu phát triển mạnh mẽ khi các nhà truyền giáo đến từ Đức.

Vào ngày Giáng sinh năm 1000 sau Công nguyên, Stephen I đã được phong làm vua của Hungary. Việc này được nhiều người coi là sự chính thức hóa đầu tiên của đế chế Hungary. Sau khi đệ đơn lên Giáo hoàng Sylvester II, Vua Stephen đã nhận được "Vương miện Thánh của Hungary" từ Giáo hoàng, khẳng định Hungary là một vương quốc Cơ đốc giáo. Vua Stephen cải đạo dân chúng sang Cơ đốc giáo.

William đăng quang Hoàng đế nước Anh

Lễ đăng quang diễn ra vào ngày 25/12/1066, đây một trong những sự kiện quan trọng bậc nhất lịch sử châu Âu. Là công tước xứ Normandy, William đã lãnh đạo quân đội đánh bại vua Harold II để giành quyền trị vì Vương quốc. Theo đó, giai cấp cầm quyền bản địa được gỡ bỏ và thay thế bằng một chế độ quân chủ nói tiếng Pháp.

Isaac Newton được sinh ra

Isaac Newton - nhà khoa học lỗi lạc người Anh, người đầu tiên xác định lực hấp dẫn thực sự là gì - sinh vào ngày Giáng sinh năm 1642 (theo lịch được sử dụng vào thời điểm đó). Ngoài “khám phá” nổi tiếng về lực hấp dẫn, ông còn là nhà toán học và nhà nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực quang học. Những đóng góp của ông cho nhân loại trong các lĩnh vực khoa học và triết học là vô giá. Sự ra đời của người nhà bác học lỗi lạc này có thể được coi là một món quà Giáng sinh cho nhân loại.

Xác nhận sự tồn tại của sao chổi Halley

Một ngày năm 1705, nhà khoa học Edmond Halley coi sao chổi là một đối tượng và dự đoán nó sẽ trở lại trên bầu trời vào năm 1758. Tưởng như điều đó là không tưởng, nhưng tất cả đã trở thành hiện thực khi ngày 25/12/1758, nhà thiên văn học Johann Georg Palitzsch đã phát hiện ra sao chổi khổng lồ quét ngang bầu khí quyển trái đất. Nó được đặt tên là sao chổi Halley để nhớ đến người đã theo dõi và nắm bắt được quỹ đạo di chuyển của nó.

Washington vượt sông Delaware

Đây là thời điểm nước Mỹ đang chìm trong cuộc chiến giành độc lập do George Washington lãnh đạo chống lại thực dân Anh. Ngày 25/12/1776, ông dẫn đầu một đạo quân vượt sông Delaware lạnh giá để tấn công bất ngờ trại của lính đánh thuê tại Trenton, bang New Jersey. Nhờ nắm được yếu tố bất ngờ, cuộc tấn công đã mang lại chiến thắng lớn lao cho người Mỹ với 1.000 tù nhân bị bắt mà chỉ mất 9 binh sĩ thương vong. Nó là một cú hích tinh thần lớn lao dành cho người Mỹ, bởi họ đang lép vế so với quân Anh.

Ca cắt buồng trứng thành công đầu tiên

Mặc dù có một số thông tin rằng Robert Houstoun đã thực hiện ca cắt buồng trứng đầu tiên vào năm 1701, nhưng "ca cắt buồng trứng đầu tiên thành công" ở Mỹ được bác sĩ phẫu thuật Ephraim McDowell thực hiện với bệnh nhân Jane Todd Crawford vào ngày Giáng sinh năm 1809. Crawford tin rằng cô đang mang thai, nhưng sau khi bác sĩ McDowell chẩn đoán có một khối u buồng trứng, cô đã đồng ý phẫu thuật để loại bỏ nó. McDowell đã loại bỏ một khối u từ buồng trứng trái của Crawford mà không sử dụng "thuốc mê" hoặc bất kỳ phương pháp kháng khuẩn nào.

Tổng thống Andrew Johnson ân xá cho tất cả binh lính của Liên minh miền Nam

Nội chiến Mỹ là một cuộc chiến đẫm máu, cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn binh lính và dân thường Mỹ. Khi hòa bình được vãn hồi, đã có rất nhiều cuộc tranh luận về việc bồi thường chiến tranh, xây dựng lại miền Nam, và những gì nên làm với những người lính miền Nam. Sau vụ ám sát Abraham Lincoln, Tổng thống Andrew Johnson đã quyết định ân xá cho hầu hết các binh sĩ Liên minh miền Nam có đơn xin ân xá. Về cuối nhiệm kỳ, vị Tổng thống còn đi xa hơn nữa - ngày 25/12/1868, ông đã ân xá cho tất cả người tham gia quân đội của Liên minh miền Nam

Các nhà dân quyền Mỹ bị ám sát

Ở Mỹ, Harry T. Moore và Harriette V. S. Moore là những nhà hoạt động dân quyền đầu tiên bị ám sát. Vào đêm 25/12/1951, một quả bom đã phát nổ trong nhà Moore ở Florida. Harry chết trong ngày hôm đó, còn Harriette chết 9 ngày sau tại cùng một bệnh viện. Mặc dù nhiều cuộc điều tra kết luận rằng vụ đánh bom là do tổ chức tội phạm KKK thực hiện, những kẻ giết người chưa bao giờ được xác định hoặc bị bắt giữ.

5 năm sau, vào ngày Giáng sinh năm 1956, KKK đã đánh bom nhà của Mục sư Fred Shuttlesworth, một nhà lãnh đạo dân quyền khác. Rất may, không có ai bị thương nặng. Những người theo chủ nghĩa da trắng tối thượng đã cố gắng sát hại Shuttlesworth ít nhất bốn lần nữa trong suốt cuộc đời của ông này.

Giáng sinh ngừng bắn

Câu chuyện về Giáng sinh ngừng bắn có lẽ sẽ làm xúc động bất kể trái tim của người nào khi được nghe về nó. Đúng ngày Giáng sinh năm 1914, một loạt các thỏa thuận ngừng bắn đã được kí kết ở các mặt trận phía Tây trong chiến tranh thế giới thứ Nhất. Người ta ước tính 100.000 binh sĩ Anh và Đức đã cùng nhau hát hò nhảy múa, trong khi vài ngày trước, họ còn là kẻ thù. Đây là sự kiện cho thấy lòng yêu hòa bình của con người ngay cả giữa nơi chiến trường khốc liệt. Giáng sinh ngừng bắn đã trở thành nội dung khai thác của nhiều bộ phim và cuốn sách nổi tiếng sau này.

Đấu tranh vì lương ở Ấn Độ

Đêm 25/12/1968, ngôi làng Kilvenmani ở quận Nagapattinam của Tamil Nadu (Ấn Độ) đã chứng kiến một vụ thảm sát kinh hoàng. 44 người, hầu hết là phụ nữ và trẻ em trú ẩn trong một túp lều, đã bị một nhóm chủ đất thiêu chết. Ngay sau đó, những kẻ gây ra vụ thảm sát đã đến đồn cảnh sát địa phương, "yêu cầu được bảo vệ chống lại sự trả thù" và cảnh sát đã chấp nhận. Để phản đối vụ giết người man rợ này, lễ Giáng sinh năm 1968 đã không được tổ chức, nông dân biểu tình đòi tiền công cao hơn.

