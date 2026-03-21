Ông Trump: Không có Mỹ, NATO chỉ là "hổ giấy"

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump bày tỏ quan điểm rằng vai trò của NATO phụ thuộc lớn vào Mỹ, đồng thời cho rằng nhiều đồng minh không sẵn sàng tham gia vào các chiến dịch nhằm ngăn chặn nguy cơ Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Ông Trump cũng đề cập đến diễn biến chiến sự gần đây, cho rằng tình hình quân sự đang có lợi cho phía Mỹ và các đối tác, đồng thời nhận định mức độ rủi ro đối với các nước đồng minh là không lớn. Tuy nhiên, theo ông, một số quốc gia vẫn tỏ ra thận trọng trong việc tham gia sâu hơn vào các hoạt động liên quan.

"Không có Mỹ, NATO chỉ là một con hổ giấy! Họ không muốn tham gia cuộc chiến để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Giờ đây, cuộc chiến đó đã thắng về mặt quân sự, với rất ít nguy hiểm cho họ, họ lại than phiền về giá dầu cao mà họ buộc phải trả, nhưng lại không muốn góp phần mở thông eo biển Hormuz, một hành động quân sự đơn giản vốn là nguyên nhân duy nhất khiến giá dầu tăng cao. Đối với họ, việc này thật dễ dàng, với rất ít rủi ro. Những kẻ hèn nhát, và chúng ta sẽ ghi nhớ điều đó", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, đồng thời làm dấy lên các tranh luận về mức độ phối hợp và chia sẻ trách nhiệm giữa Mỹ và các đồng minh trong các vấn đề an ninh quốc tế.