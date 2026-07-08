Một đồng minh NATO công khai "dội gáo nước lạnh" cho ông Trump tại Hội nghị NATO

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Elhorizonte

Phát biểu tại hội nghị, bà Frederiksen tái khẳng định Greenland "không phải để bán" và kêu gọi các đồng minh tôn trọng quyền tự quyết cũng như chủ quyền của vùng lãnh thổ này.

"Greenland dĩ nhiên không phải để bán. Chúng tôi hy vọng tất cả các nước, bao gồm cả các đồng minh, sẽ tôn trọng quyền tự quyết của người dân Greenland. Chúng tôi là quốc gia có chủ quyền và mọi người cần tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ cũng như chủ quyền của chúng tôi", bà nói.

Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Trump một lần nữa khẳng định, ngay trước thềm hội nghị, rằng Mỹ nên kiểm soát hòn đảo bán tự trị này. Quan điểm đó đi ngược với nguyên tắc cốt lõi của NATO, theo đó 32 quốc gia thành viên có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ của nhau chứ không phải đe dọa giành quyền kiểm soát lãnh thổ của đồng minh, theo Indiatoday.

Bà Frederiksen nhấn mạnh Đan Mạch "sẵn sàng bảo vệ từng tấc lãnh thổ của NATO, bao gồm cả lãnh thổ của chính mình" nếu bị tấn công, đồng thời bày tỏ tin tưởng các đồng minh sẽ thực hiện đầy đủ cam kết phòng thủ tập thể.

Trong khi đó, Thủ tướng Iceland Kristrun Frostadottir cũng khẳng định Greenland thuộc về người dân Greenland và kêu gọi NATO duy trì sự đoàn kết.

"Chúng ta đang phải đối mặt với những mối đe dọa từ bên ngoài liên minh. Nga mới là mối đe dọa lớn nhất đối với các nước NATO. Chúng ta cần tập trung vào việc đoàn kết với nhau", bà nói.

Ukraine thúc đẩy gia nhập NATO

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng có mặt tại Ankara và tiếp tục kêu gọi NATO kết nạp Ukraine.

Ông cho rằng quân đội Ukraine đã tích lũy nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực tế và sẽ góp phần tăng cường sức mạnh của liên minh.

Ông Zelensky dự kiến gặp ông Trump bên lề hội nghị, đồng thời nhấn mạnh năng lực tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm các cơ sở lọc dầu và hạ tầng năng lượng. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố lực lượng nước này đang "loại khỏi vòng chiến đấu" trung bình khoảng 30.000 binh sĩ Nga mỗi tháng.

Ngoài ra, ông Trump cũng được cho là sẽ gặp Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa để thảo luận về tình hình khu vực.

Hội nghị NATO lần này vì thế không chỉ xoay quanh vấn đề tăng cường sức mạnh quân sự, mà còn phản ánh hàng loạt bất đồng liên quan đến Greenland, Iran, Ukraine và vai trò của Mỹ trong tương lai của liên minh.