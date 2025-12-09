Nhật Bản ra cảnh báo chưa từng có sau trận động đất - sóng thần nửa đêm

Vào đêm muộn 8-12, miền Bắc Nhật Bản phải hứng chịu một trận động đất mạnh 7,5 độ ngoài khơi bờ biển phía Đông tỉnh Aomori.

Cơn địa chấn xảy ra vào khoảng 23 giờ 15 phút (giờ địa phương), làm rung chuyển mạnh mẽ khu vực này, đặc biệt là TP Hachinohe, tỉnh Aomori.

Cơ quan quản lý thảm họa và phòng cháy chữa cháy xác nhận có 23 người bị thương, hầu hết là do các vật dụng rơi trúng. Nhiều người bị thương tại một khách sạn ở Hachinohe. Theo đài NHK, một người đàn ông ở Tohoku bị thương nhẹ khi xe của ông rơi xuống một hố sụt lún trên đường.

Bên cạnh đó, các cơ sở hạ tầng cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Trang Weather News của Nhật Bản ngày 9-12 đưa tin đã có ghi nhận về việc trần nhà sập tại các trung tâm thương mại, đường bị sụt lún, xảy ra hỏa hoạn cùng với khoảng 800 hộ gia đình bị mất điện.

Về nguy cơ hạt nhân, các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực đều được kiểm tra khẩn cấp. Mặc dù có khoảng 450 lít nước bị tràn ra từ khu vực làm mát nhiên liệu tại nhà máy tái chế Rokkasho song cơ quan chức năng khẳng định không có vấn đề đáng lo ngại về an toàn.

Cháy ở Kōhata, TP Aomori. Ảnh: ntv.co.jp

Tại thị trấn Tōhoku, đường bị sụt lún. Ảnh: ntv.co.jp

Do tâm chấn nằm dưới biển, trận động đất đã lập tức kích hoạt sóng thần. Sóng cao 70 cm đã được ghi nhận tại cảng Kuji, tỉnh Iwate. Ngay lập tức, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ban bố cảnh báo sóng thần nhưng sau đó đã hạ cấp và hủy bỏ hoàn toàn vào lúc 6 giờ 20 phút sáng ngày 9-12, cho thấy nguy cơ đã qua.

Công tác ứng phó khẩn cấp diễn ra xuyên đêm. Thủ tướng Sanae Takaichi đã lập tức thiết lập tổ công tác khẩn cấp, cam kết đặt mạng sống người dân lên hàng đầu.

Thêm vào đó, Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi cho biết đã điều động 18 máy bay trực thăng để đánh giá thiệt hại và Căn cứ Không quân Hachinohe đã mở cửa tiếp nhận khoảng 480 người dân sơ tán.

Tại Muikamachi (thuộc TP Hachinohe, tỉnh Aomori), đường ống nước sạch bị bể. Ảnh: ntv.co.jp

Các dịch vụ của tuyến tàu cao tốc Shinkansen Tohoku ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản đã phải ngừng hoạt động, Sự cố này khiến ít nhất 3 đoàn tàu bị kẹt lại trên đường ray, trong đó riêng tàu Hayabusa 41 đã có 94 hành khách.

Ngoài ra, khoảng 200 hành khách tại Sân bay New Chitose ở Hokkaido cũng bị mắc kẹt và phải qua đêm tại sân bay.

Tuy nhiên, mối lo ngại lớn nhất lúc này mà là nguy cơ từ các hoạt động địa chấn vẫn tiếp diễn. Minh chứng là, vào khoảng 6 giờ 52 phút sáng ngày 9-12 (giờ địa phương), khu vực Aomori lại hứng chịu thêm một dư chấn mạnh 6,4 độ.

Đáng chú ý, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản lần đầu tiên đưa ra "cảnh báo động đất tiếp nối". Cảnh báo này có ý nghĩa rằng nguy cơ xảy ra một trận động đất lớn hơn nhiều (có thể mạnh tới 8 độ) kèm sóng thần. Người dân tại khu vực rộng từ Hokkaido đến Chiba phải hết sức đề phòng trong tuần lễ sắp tới.

JMA nhấn mạnh: "Có khả năng cao xảy ra các trận động đất mạnh hơn và dữ dội hơn nữa trong vài ngày tới". Chính vì vậy, JMA yêu cầu cư dân tại 182 thành phố, thị trấn bị ảnh hưởng phải liên tục theo dõi thông tin, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.