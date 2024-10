Nguy cơ Lebanon trở thành Gaza thứ hai

Ngoại trưởng Israel bảo vệ quyết định cấm Tổng thư ký LHQ đến Israel Ngày 12-10, Ngoại trưởng Israel - ông Israel Katz bảo vệ quyết định cấm Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres nhập cảnh vào Israel bất chấp việc hơn 100 quốc gia thành viên LHQ phản đối động thái này, theo tờ The Times of Israel. Trong một lá thư chung, hơn 100 thành viên LHQ nhấn mạnh “sự ủng hộ và tin tưởng hoàn toàn vào Tổng thư ký Guterres và công việc của ông”. Lá thư viết rằng quyết định của Israel về việc cấm ông Guterres nhập cảnh đã gây tổn hại đến “khả năng thực hiện nhiệm vụ” của LHQ và “có thể làm chậm trễ hơn nữa việc chấm dứt mọi hành động thù địch và thiết lập một con đường hướng tới giải pháp hai nhà nước”. Đáp lại, ông Katz vẫn giữ lập trường ban đầu, cho rằng Tổng thư ký Guterres từ chối lên án cuộc tấn công tên lửa gần đây của Iran nhằm vào Israel và có “hành vi bài Do Thái và bài Israel”. Ngoại trưởng Israel khẳng định gần 90% người Israel đồng ý với quyết định cấm ông Guterres nhập cảnh.