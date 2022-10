Người Việt ở Seoul: "Không ai nghĩ sẽ xảy ra chen chúc tới mức không thoát được"

Chủ Nhật, ngày 30/10/2022 17:10 PM (GMT+7) Chia sẻ

Thảm kịch lễ hội Halloween ở khu phố Itaewon nổi tiếng tại Hàn Quốc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế.

Tối 29/10 (giờ địa phương), tại khu phố Itaewon nổi tiếng của Hàn Quốc đã xảy ra thảm kịch giẫm đạp lên nhau khiến hơn 150 người thiệt mạng. Sự cố xảy ra vào thời điểm nơi đây đang tổ chức sự kiện Halloween.

Chia sẻ về sự kiện trên, bạn Hoàng Ngọc Bích (26 tuổi, sống tại Seoul) cho biết từ tối 29/10, từ nhà ga tàu điện ngầm đã chật cứng người chen chúc nhau để đi vào Itaewon.

Ga tàu điện ngầm chật cứng người đổ về Itaewon chơi Halloween.

Theo chia sẻ của Bích, thông thường mọi năm Itaewon đều tổ chức Halloween và cũng có rất đông người kéo đến nhưng chưa từng xảy ra tình trạng giẫm đạp kinh hoàng như sự kiện năm nay. Bích nói rằng khu vực xảy ra thảm hoạ giẫm đạp là nơi ghi hình bộ phim Itaewon Class (Tầng lớp Itaewon) nên được coi là một biểu tượng của khu phố, bởi vậy, rất nhiều người muốn tới đó vui chơi.

Kể thêm về khoảnh khắc xảy ra thảm kịch, Bích chia sẻ: “Mình nghe thấy tiếng xe cứu thương inh ỏi từ lúc 21h (giờ Hàn Quốc) nhưng khi mình đến Itaewon vào lúc 21h40, mọi người vẫn đang chen lấn để đi vào. Trong nhóm bạn mình có một anh sau đó cũng đi vào ngách nơi xảy ra vụ việc cùng bạn gái, nhưng lúc tiến vào được khoảng 100m anh ấy đã nhanh chóng kéo bạn gái rời khỏi và cảnh báo bọn mình đừng vào vì trong đó chen nhau chật cứng, rất khó thở”.

Bích tiếp tục kể: “Khoảng 5 phút sau đó, chúng mình nghe thấy tiếng còi báo động vang lên, mọi người xung quanh bắt đầu hoang mang nhưng chỉ nghĩ rằng đó là còi báo cháy”.

Bích cho biết cô cảm thấy may mắn vì chỉ đứng ở khu vực bên ngoài và vẫn được an toàn sau vụ việc.

Dòng người không một kẽ hở tại Itaewon tối 29/10.

Trong khi đó, một người khác tên Ngọc Anh (28 tuổi, sống tại Seoul) kể lại vào thời điểm xảy ra vụ giẫm đạp, những người có mặt đã hô hoán khi một người bị ngã trong đám đông nhưng những người phía sau không biết mà vẫn tiến vào chen nhau.

Ngọc Anh nói: “Lúc ấy mình có nghe nói về việc có người bị ngã nhưng những người bên ngoài vẫn tiếp tục dồn vào con ngách nhỏ ấy khiến tình hình càng tệ hơn”.

Ngọc Anh cho biết khi tổ chức sự kiện Halloween, Itaewon có triển khai đội an ninh chủ yếu để điều phối xe cộ và giữ trật tự, ngăn các vụ đánh nhau. Tuy nhiên, đội ngũ an ninh hầu hết đứng phía ngoài, ở đầu khu phố nên không thể can thiệp trong khu vực các quán bar vào thời điểm hỗn loạn trên.

Theo miêu tả của các nhân chứng, khu phố Itaewon vốn không quá rộng nhưng khu vực này có nhiều quán bar nên thu hút nhiều người ghé qua, bao gồm cả người Hàn Quốc và du khách nước ngoài.

Bạn Dương Tùng Lâm (26 tuổi, du học sinh Việt Nam) cho biết: “Khu phố Itaewon khá nhỏ, giống như phố Tạ Hiện ở Việt Nam thôi và tương đối dốc. Nhưng mình không ngờ sẽ xảy ra thảm kịch như trên bởi Itaewon nối liền với nhiều tuyến phố lớn nên không ai nghĩ rằng sẽ xảy ra sự việc chen chúc tới mức không thoát được ra ngoài”.

Theo truyền thông địa phương, thảm kịch giẫm đạp tại Seoul xảy ra đêm 29/10 sau khi một số lượng lớn người, lên tới 100.000 người, kéo tới một quán bar ở Itaewon.

Hãng tin News1 của Hàn Quốc cho hay, tính đến sáng 30/10, tổng cộng 151 người, được xác nhận đã thiệt mạng, 76 người khác bị thương, 57 người khác trong tình trạng nguy kịch.

Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chủ trì cuộc họp khẩn ngày 30/10 về vụ giẫm đạp kinh hoàng ở quận Itaewon của thủ đô Seoul, trong đó ông tuyên bố tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng cho tới khi vụ việc được xử lý xong.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-viet-o-seoul-khong-ai-nghi-se-xay-ra-chen-chuc...Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-viet-o-seoul-khong-ai-nghi-se-xay-ra-chen-chuc-toi-muc-khong-thoat-duoc-a555762.html