Người Nga "sống khỏe", ủng hộ ông Putin giữa bão trừng phạt

Xuất khẩu từ EU sang Nga tăng EU xuất khẩu sang Nga 4,45 tủ Euro hàng hóa trong tháng 6. Ảnh: RT RT tuần trước dẫn dữ liệu từ Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat cho hay, giá trị hàng hóa xuất khẩu từ EU sang Nga tăng 18% trong tháng 6 so với tháng 5, đạt 4,45 tỷ Euro (4,57 tỷ USD), đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp xuất khẩu sang Nga tăng, sau mức thấp nhất được ghi nhận là 2,78 tỷ Euro hồi tháng 4. Con số này được mô tả là thấp hơn mức 7,21 tỷ Euro ghi nhận tháng 6/2021 do khoảng 28% hàng hóa xuất khẩu của EU sang Nga chịu tác động của các lệnh trừng phạt, song nó cho thấy mối quan hệ thương mại giữa hai bên vẫn được duy trì. Theo RT, thiết bị công nghiệp giữ vị trí là mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn nhất của EU sang Nga, tháng 6 đạt 1,12 tỷ Euro, tăng 21% so với tháng 5. Xuất khẩu thuốc cũng tăng 6%, lên 791 triệu Euro so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ năm ngoái là 31,5%. Thuốc hiện là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của EU sang Nga.