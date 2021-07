Người khiến cho 11 nghi phạm ám sát TT Haiti đột nhập cơ quan đại diện Đài Loan bị tóm gọn

Thứ Bảy, ngày 10/07/2021 20:15 PM (GMT+7)

Một nhân viên an ninh duy nhất canh gác tại cơ quan đại diện Đài Loan ở Haiti, là người đầu tiên phát hiện 11 nghi phạm trang bị vũ khí hạng nặng tiến vào khuôn viên, cùng ngày với vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovene Moise.

Lực lượng an ninh Haiti tuần tra bên ngoài cơ quan đại diện Đài Loan.

Báo Canada Globe and Mail dẫn nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề ở Haiti cho biết, 11 nghi phạm tiếp cận cơ quan đại diện Đài Loan vào tối ngày 7.7, có thể nhằm tìm nơi ẩn náu trước sự truy lùng gắt cao của lực lượng an ninh.

Ở thời điểm đó, cơ quan đại diện Đài Loan đã đóng cửa, chỉ có một nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ canh gác. Nhân viên bảo vệ này được trang bị súng shotgun, không trực tiếp đối diện nhóm biệt kích.

Nhân viên bảo vệ nấp trong một chiếc xe hơi khi 11 nghi phạm đột nhập. Do chiếc RAV4 của Toyota được dán kính màu tối, các nghi phạm không nghi ngờ về việc có người ngồi bên trong.

Sử dụng điện thoại di động, nhân viên bảo vệ gọi điện cho cấp trên. Giới chức Đài Loan sau đó báo cho cảnh sát Haiti. Trong suốt buổi tối hôm đó, nhân viên bảo vệ duy trì liên lạc, báo cáo vị trí của các nghi phạm.

11 giờ 40 tối ngày 7.7, các nghi phạm đã đột nhập vào trong một căn phòng, sử dụng làm nơi ẩn náu. Tòa nhà khi đó không có nhân viên ngoại giao làm việc.

Cơ quan đại diện Đài Loan ở Haiti.

1 giờ sáng ngày 8.7, lực lượng an ninh Haiti đã phong tỏa cơ quan đại diện Đài Loan, ném hơi cay vào bên trong nhưng các tay súng vẫn không hề hấn gì.

Cuộc đụng độ căng thẳng diễn ra suốt đêm cho đến sáng ngày 8.7. Nguồn tin cho biết, đơn vị cảnh sát quốc gia Haiti phụ trách an ninh ngoại giao cùng các thành viên của đội bảo vệ tổng thống đã tham gia chiến dịch truy bắt các nghi phạm.

Sau khi được phía Đài Loan bật đèn xanh cho phép tiến vào bên trong, lực lượng an ninh Haiti đã kiểm soát hoàn toàn khu phức hợp, bắt giữ 11 nghi phạm. Đến lúc này, nhân viên bảo vệ người Haiti mới ra mặt.

Trong tuyên bố đưa ra sau đó, Đài Loan xác nhận đã cho phép cảnh sát Haiti tiến vào bên trong cơ quan ngoại giao. “Chúng tôi hoan nghênh phản ứng nhanh của nhà chức trách Haiti và sẽ luôn hợp tác cùng người dân Haiti”, tuyên bố của cơ quan đại diện Đài Loan, cho biết.

