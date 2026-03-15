Nghị sĩ Iran tuyên bố Ukraine là mục tiêu hợp pháp

Máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 được trưng bày ở Iran Ảnh: GI.

Ukraine đã trở thành một bên tham chiến trong cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran, nghị sĩ cấp cao Iran Ebrahim Azizi - Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran tuyên bố, đồng thời cảnh báo khả năng trả đũa nhằm vào Kiev.

Viết trên mạng X hôm thứ Bảy 14/3, ông Azizi cho rằng quyết định của Kiev gửi các khí tài phòng không tới khu vực để hỗ trợ lực lượng tấn công đã trao cho Tehran quyền tấn công Ukraine nhằm tự vệ.

“Bằng việc cung cấp hỗ trợ máy bay không người lái cho chế độ Israel, Ukraine thất bại đã trên thực tế tham gia vào cuộc chiến và, theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, đã biến toàn bộ lãnh thổ của mình thành một mục tiêu hợp pháp đối với Iran” - ông Azizi viết.

Trong hai tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần phát tín hiệu sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến ở Trung Đông. Ông cho biết Mỹ đã đề nghị Ukraine hỗ trợ bảo vệ các đồng minh vùng Vịnh trước các đòn tấn công của Iran nhằm vào các tài sản của Mỹ đóng tại đó, đồng thời nói rằng một số “đối tác” trong khu vực khác cũng đã liên hệ với Kiev.

Zelensky nói rằng ông đã chỉ thị “cung cấp các phương tiện cần thiết và bảo đảm sự hiện diện của các chuyên gia Ukraine có thể bảo đảm an ninh cần thiết”.

Trong tuần này, ông cũng tuyên bố đã đạt được các thỏa thuận với một số quốc gia trong khu vực để bán cho họ các hệ thống đánh chặn máy bay không người lái do Ukraine sản xuất, đồng thời cử các đội phòng không giàu kinh nghiệm tới hỗ trợ.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng dường như nhắc khéo Nhà Trắng về một thỏa thuận hợp tác sản xuất máy bay không người lái được đề xuất, vốn được cho là đã được thảo luận vào năm ngoái nhưng cuối cùng không thành.

“Tôi hy vọng rằng có thể những người bạn Mỹ sẽ tiến gần hơn tới quyết định này, đặc biệt sau những thách thức như chúng ta đang thấy ở Trung Đông” - ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Đức Gordon Repinski hôm thứ Năm.

Ban đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như hoan nghênh đề nghị của Zelensky, nói rằng ông sẽ “chấp nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào từ bất kỳ quốc gia nào” trong cuộc chiến chống Iran. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm thứ Sáu, ông đã bác bỏ đề nghị của Zelensky, thẳng thừng phủ nhận việc cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Ukraine để đối phó với các máy bay không người lái cảm tử của Iran.

“Chúng tôi không cần sự giúp đỡ của họ trong phòng thủ chống máy bay không người lái. Chúng tôi hiểu về máy bay không người lái hơn bất kỳ ai. Thực tế, chúng tôi có những máy bay không người lái tốt nhất thế giới” - tổng thống Mỹ nói.