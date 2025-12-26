Nghị sĩ Đan Mạch nói Copenhagen đủ sức “mua lại các bang của Mỹ”

Nghị sĩ bảo thủ Đan Mạch Rasmus Jarlov ngày 25/12 cho rằng nền kinh tế Đan Mạch hiện đủ mạnh để có thể bắt đầu “mua lại các bang của Mỹ”. Phát biểu này được ông đăng tải trên mạng xã hội X, trong bối cảnh có nhiều tranh luận liên quan tới các tuyên bố của Mỹ về Greenland.

Theo truyền thông Đan Mạch, ông Jarlov - nghị sĩ thuộc Đảng Bảo thủ, đại diện khu vực Greater Copenhagen - đã dẫn số liệu tăng trưởng GDP quý III của Đan Mạch, đạt mức 9,5%, tức hơn gấp đôi so với mức 4,3% của Mỹ. Trong bài đăng, ông viết: “Không phải chúng tôi đã hài lòng, nhưng tốc độ tăng trưởng hiện nay ở Đan Mạch là khá ổn. Chúng tôi sẽ sớm bắt đầu mua các bang của Mỹ”.

Nhà Trắng bắt đầu tính toán chi phí nếu Mỹ tiếp quản Greenland. Ảnh: Reuters

Trong phần bình luận dưới bài đăng, ông Jarlov nói rằng cá nhân ông “luôn có cảm tình với bang New Hampshire”, đồng thời nhắc nhở những người dùng mạng xã hội Mỹ - những người chỉ trích hoặc đánh giá thấp thành tựu kinh tế của Đan Mạch - về khoản nợ công lên tới nhiều nghìn tỷ USD của Washington.

Bình luận của ông Jarlov xuất hiện ít ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry làm Đặc phái viên mới phụ trách Greenland.

Động thái này đã gây lo ngại tại Copenhagen, khi Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Trong tuyên bố chung, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Lãnh đạo Greenland Frederik Nielsen nhấn mạnh rằng “biên giới lãnh thổ và chủ quyền quốc gia được đặt trên nền tảng luật pháp quốc tế”. Hai nhà lãnh đạo khẳng định: “Không thể sáp nhập lãnh thổ của quốc gia khác, kể cả với lập luận về an ninh quốc gia. Greenland thuộc về người Greenland… Chúng tôi mong muốn sự tôn trọng đối với toàn vẹn lãnh thổ của mình”.

Lực lượng quân đội Đan Mạch tham gia một cuộc diễn tập cùng hàng trăm binh sĩ từ nhiều quốc gia thành viên NATO châu Âu trên vùng Bắc Băng Dương, tại Nuuk, Greenland, ngày 15/9/2025. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen cũng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ, gọi việc bổ nhiệm đặc phái viên Greenland là “không thể chấp nhận được”. Theo truyền thông địa phương, Copenhagen đã triệu Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Ken Howery để trao đổi về vấn đề này.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Greenland có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ, nói rằng “chúng ta cần Greenland, chúng ta phải có được nó”. Các ý kiến từ phía Đan Mạch cho rằng phát biểu này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ can thiệp vào chủ quyền lãnh thổ.Greenland là lãnh thổ chiến lược tại Bắc Đại Tây Dương, có vị trí quan trọng trong cấu trúc an ninh – quân sự của Mỹ và NATO. Mặc dù dân số chỉ khoảng 57.000 người, Greenland được đánh giá giàu tài nguyên khoáng sản, sở hữu 25 trong số 34 loại khoáng sản được Ủy ban châu Âu xếp vào nhóm “nguyên liệu chiến lược quan trọng”.