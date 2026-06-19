Ngày ký kết bản ghi nhớ Mỹ - Iran: Chưa có phái đoàn nào đến Thuỵ Sĩ

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: Getty Images)

“Như Phó Tổng thống đã nói trong cuộc họp báo, kế hoạch cho các cuộc đàm phán kỹ thuật sắp tới vẫn chưa được hoàn thiện. Phái đoàn Mỹ đã sẵn sàng khởi hành ngay khi có cơ hội. Nhưng công tác hậu cần của những cuộc đàm phán như thế này chưa bao giờ đơn giản”, người phát ngôn nói.

“Phó Tổng thống chưa thể khởi hành tối nay. Chúng tôi sẽ thông báo cho các bạn ngay khi có thông tin cụ thể về bước tiếp theo. Chúng tôi mong muốn bắt đầu các cuộc đàm phán kỹ thuật càng sớm càng tốt”, người phát ngôn cho biết thêm.

Trước đó, ông Vance dự định sẽ đến Thuỵ Sĩ vào ngày 19/6 để tham dự lễ ký chính thức bản ghi nhớ.

Ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán kỹ thuật nhằm hoàn thiện thỏa thuận dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào cuối tuần này, và cho biết ông “chắc chắn đang lên kế hoạch” dẫn đầu nhóm đàm phán của Mỹ.

Một nguồn tin chính thức của Pakistan nói với CNN, rằng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif - đại diện bên trung gian hoà giải - sẽ không đến Thụy Sĩ để tham dự lễ ký kết thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, vì thỏa thuận đã được ký điện tử và đang được thực hiện.

Các nguồn tin ngoại giao cũng cho biết, vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về việc liệu Iran có cử phái đoàn đến Thụy Sĩ tham dự lễ ký kết hay không. Nếu chuyến đi diễn ra, phái đoàn dự kiến ​​sẽ do ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran, dẫn đầu.