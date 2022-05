Nga ra điều kiện với phương Tây

Nỗi lo gia tăng về an ninh lương thực Nguy cơ thiếu ăn ở Brazil đang cao hơn bao giờ hết khi tỉ lệ người dân không đủ tiền mua thức ăn cho bản thân hoặc gia đình tại một số thời điểm trong năm 2021 đã tăng lên mức kỷ lục 36%, so với tỉ lệ 30% vào năm 2019. Đây là kết quả phân tích được tổ chức Getulio Vargas Foundation (FGV) công bố hôm 26-5 dựa trên dữ liệu từ cuộc thăm dò của Công ty Gallup (Mỹ) Theo FGV, đây là lần đầu tiên tình trạng mất an ninh lương thực của đất nước sản xuất lương thực lớn nhất châu Mỹ Latin cao hơn mức trung bình của thế giới kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được thu thập năm 2006. Ông Marcelo Neri, tác giả nghiên cứu nói trên, nhận định giá lương thực đã tăng mạnh theo sau cuộc xung đột Nga - Ukraine và gọi tình hình này là đáng lo. Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal vừa tuyên bố nước này sẽ giữ nguyên lệnh cấm xuất khẩu lúa mì để bảo đảm sự ổn định thị trường nội địa và hạn chế "tình trạng tích trữ vô đạo đức" trên thế giới. Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters bên lề Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Thụy Sĩ hôm 25-5, ông Goyal nói rằng quyết định này không ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu do lượng xuất khẩu của Ấn Độ chiếm chưa đến 1% tổng lúa mì giao dịch trên thế giới. Ngoài ra, New Delhi vẫn duy trì xuất khẩu sang một số quốc gia dễ bị tổn thương và nước láng giềng. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF) Kristalina Georgieva kêu gọi Ấn Độ xem xét lại lệnh cấm được đưa ra vào giữa tháng 5. Theo bà Georgieva, nước này hiện đóng vai trò quan trọng đối với an ninh và ổn định lương thực toàn cầu. Ấn Độ là quốc gia sản xuất lúa mì lớn thứ 2 thế giới (sau Trung Quốc) nhưng xuất khẩu không nhiều. Anh Thư