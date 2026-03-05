Mỹ và Iran đều tuyên bố 'chiến đấu đến cùng'

Ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ngày 4/3 cho biết vừa điện đàm với người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth để thảo luận về chiến dịch tập kích chống lại Iran.

Ông Hegseth ca ngợi "hợp tác chưa từng có giữa quân đội hai nước cũng như năng lực của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF)". "Hãy tiếp tục chiến đấu đến cùng, chúng tôi luôn sát cánh bên các ông", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bày tỏ.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Thomas Hudner phóng tên lửa Tomahawk tới mục tiêu ở Iran ngày 1/3. Ảnh: Hải quân Mỹ

Bộ trưởng Katz cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã ủng hộ Israel, đồng thời nhấn mạnh "sự hợp tác giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu chống lại Iran đang làm thay đổi lịch sử khu vực và toàn cầu".

Trong khi đó, tướng Kioumars Heydari, phó tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia quân đội Iran, cũng bày tỏ lập trường cứng rắn, khi cuộc chiến với Mỹ và Israel đã bước sang ngày thứ 6. Ông khẳng định Iran "sẽ không từ bỏ cuộc chiến này" cho đến khi đạt được mục tiêu và giáng đòn nặng nề với Mỹ.

"Với chúng tôi, cuộc chiến này kéo dài bao nhiêu ngày không quan trọng", tướng Heydari nói. "Chúng tôi từng trải qua cuộc chiến kéo dài 8 năm và chúng tôi sẽ chỉ kết thúc cuộc chiến này khi đã đạt được mục tiêu, khiến kẻ thù phải hối hận và tuyệt vọng".

Mỹ, Israel đang tăng cường các đòn tập kích tên lửa vào các mục tiêu trọng yếu tại Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng cách tấn công loạt cơ sở quân sự Mỹ và hạ tầng năng lượng khắp 9 nước Trung Đông. Xung đột đã khiến khoảng 1.100 người ở các bên thiệt mạng.