Mỹ: Số ca tử vong vì Covid-19 vượt mức 500, 187 triệu người phải ở nhà

Thứ Ba, ngày 24/03/2020 07:30 AM (GMT+7)

Dịch Covid-19 ở Mỹ đang có dấu hiệu lây lan mạnh trong bối cảnh số ca tử vong vượt mức 500 và số ca nhiễm đã vượt qua con số 41.000.

Theo Daily Mail, Mỹ hiện là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ ba trên thế giới, sau Trung Quốc và Italia nhưng có số ca nhiễm mới mỗi ngày cao nhất.

Số ca nhiễm ở Mỹ tính đến ngày 23.3 là hơn 41.000 và số ca tử vong là 576, tăng hơn 100 người chết trong ngày. 15 bang ở Mỹ với tổng cộng 187 triệu dân đã và đang áp dụng các hình thức phong tỏa khác nhau nhằm kiểm soát dịch bệnh.

Các chuyên gia dự đoán đây chưa phải là đỉnh dịch ở Mỹ và tình trạng khủng hoảng còn kéo dài trong nhiều tháng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện chưa tính đến chuyện ra lệnh phong tỏa toàn quốc. Thêm các bang Michigan, Massachusetts, Indiana, Oregon và West Virginia thông báo yêu cầu người dân ở nhà.

Ngoài bang New York, Washington và California, New Jersey đang là bang có số ca nhiễm tăng mạnh. Số ca nhiễm tại bang New York hiện đã vượt mức 20.000, trong đó riêng ở thành phố New York là hơn 12.000

Thống đốc Andrew Cuomo cảnh báo điều tồi tệ nhất chưa đến và New York đang trải qua “những ngày bình yên trước khi bão ập đến”.

Ông Cuomo hối thúc ông Trump chỉ thị các công ty ở khối tư nhân sản xuất thiết bị và vật tư y tế vì bang New York đang rất khan hiếm khẩu trang, thiếu máy thở.

Ông Trump hiện đang xem xét yêu cầu người dân trên toàn nước Mỹ ở nhà nhiều nhất có thể trong 15 ngày, rửa tay thường xuuyên.

Nhân viên y tế Mỹ mặc đồ bảo hộ ở thành phố Indianapolis hôm 23.3.

Hôm 23.3, thống đốc bang Michigan, Gretchen Whitmer ra lệnh đóng cửa toàn bộ cửa hàng “không nằm trong diện bảo đảm duy trì cuộc sống”.

“Dịch bệnh này không thể lây lan từ người sang người nếu bạn không ra ngoài. Ngay bây giờ, vẫn còn quá nhiều người ở ngoài một cách không cần thiết. Chúng ta cần hành động tích cực hơn nữa chống dịch”, ông Whitmer nói.

Bang Massachusetts cũng đã yêu cầu 7 triệu cư dân ở nhà trong quãng thời gian khó khăn này. “Các biện pháp cách ly xã hội là cần thiết để các chuyên gia có thêm thời gian tìm cách ngăn ngừa virus”, thống đốc Charles Baker nói.

West Virginia là bang cuối cùng ở Mỹ thông báo có ca nhiễm Covid-19 và cũng bắt đầu khuyến cáo người dân ở nhà. Lệnh phong tỏa sẽ có hiệu lực tại bang này vào tối ngày 24.3, theo thống đốc Jim Justice.

“Chúng ta đã ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên ở cộng đồng và đây là điều đáng lo ngại”, ông Justice nói.

Trong khi đó, thống đốc bang Indiana, Eric Holcomb cảnh báo người dân rằng 2 tuần tới là giai đoạn quan trọng chống dịch và cần phải giảm tối đa tốc độ lây nhiễm.

