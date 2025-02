Mỹ sẽ điều chỉnh cấm vận Nga tùy vào diễn biến đàm phán về Ukraine

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Bloomberg

Trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg hôm 20/2 (giờ địa phương), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington có thể điều chỉnh lệnh cấm vận đối với Moscow theo hướng tăng cường hoặc nới lỏng, tùy vào diễn biến đàm phán về xung đột Ukraine.

Bộ trưởng Bessent cho hay: "Trình tự của những gì sắp diễn ra là đưa người Ukraine đến gần hơn với Mỹ thông qua mối quan hệ kinh tế, thuyết phục người Mỹ ủng hộ. Sau đó yêu cầu phía Nga ngồi vào bàn đàm phán với một thông điệp rất đầy đủ rằng nếu chúng tôi cần, chúng tôi sẽ điều chỉnh cấm vận. Mỹ, với lợi ích kinh tế lớn hơn tại Ukraine, sẽ cung cấp một lá chắn an ninh".

Trong bài phỏng vấn, Bộ trưởng Bessent đồng thời nêu rõ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đảm bảo với ông trước Hội nghị an ninh Munich tuần trước, rằng Kiev sẽ ký thỏa thuận trị giá 500 tỉ USD để giao quyền quản lý khoáng sản Ukraine cho Mỹ nhưng lại không giữ lời.

Trước đó, ông Trump đã chỉ trích Ukraine thô lỗ với ông Bessent khi ông đến Kiev đàm phán về khoáng sản. Nói với các phóng viên trên chiếc Air Force One hôm 19/2, ông Trump nhấn mạnh: "Ông Zelensky bận ngủ và không thể gặp ông ấy dù Bộ trưởng Bessent đã đi tàu nhiều giờ. Đó là một chuyến đi nguy hiểm nhưng lại trở nên vô ích".

Theo Reuters, phía ông Zelensky nói rằng việc từ chối ký vào văn bản do ông Bessent đưa ra là do thiếu điều khoản đảm bảo an ninh cho Ukraine và sẽ là sự phản bội lợi ích quốc gia. Sau đó, Kiev khẳng định sẵn sàng ký một phiên bản thay thế.