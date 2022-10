Mỹ không cấp thị thực cho phái đoàn Nga tới Washington: Moscow lên tiếng

Thứ Ba, ngày 25/10/2022 19:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, sự vắng mặt của Nga tại hội nghị của IAEA tại Washington về năng lượng hạt nhân trong thế kỷ 21 làm giảm vị thế của sự kiện lớn này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Theo hãng Sputnik, Maria Zakharova - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - ngày 24/10 cho biết, Moscow coi việc Mỹ không cấp thị thực cho phái đoàn Nga tham gia hội nghị của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) là "không thể chấp nhận được".

Hội nghị của IAEA sẽ được tổ chức tại bang Washington từ ngày 26/10 đến 28/10. Phái đoàn Nga, gồm đại diện của tập đoàn nhà nước Rosatom và Cơ quan giám sát kỹ thuật Rostekhnadzor đã lên kế hoạch tham gia hội nghị này.

"Mỹ không cấp thị thực cho các đại biểu Nga, dù thực tế là các đại biểu này đã hoàn tất thủ tục để tham dự hội nghị. Vì vậy, Nga bị cản trở tham gia sự kiện của IAEA theo cách không thể chấp nhận được và rất vô lý", bà Zakharova tuyên bố.

"Việc Nga không tham gia trực tiếp vào hội nghị sắp tới làm giảm vị thế và mức độ quan trọng của sự kiện trọng đại này. Vì các đại biểu của chúng tôi có rất nhiều vấn đề để thảo luận về năng lượng hạt nhân - một lĩnh vực mà Nga luôn có vị thế hàng đầu thế giới", bà Zakharova nói thêm.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, việc Mỹ từ chối cấp thị thực cho phái đoàn Nga tham gia hội nghị của IAEA vi phạm hoàn toàn các tiêu chuẩn trong thỏa thuận của IAEA và nước tổ chức hội nghị.

Là nước tổ chức hội nghị của IAEA, nhưng Mỹ nói rằng có thể từ chối cấp thị thực vì lý do an ninh, lo ngại khủng bố hoặc các lý do chính sách đối ngoại.

Hồi đầu tháng 9, Nga cũng đề nghị Mỹ cấp 56 thị thực cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và phái đoàn Nga tới tham gia một cuộc họp của Liên Hợp Quốc. Washington sau đó cấp thị thực cho ông Lavrov và một nửa phái đoàn Nga.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga gia tăng căng thẳng sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt hồi cuối tháng 2. Hai bên đã chỉ trích và áp đặt các biện pháp trừng phạt lẫn nhau kể từ đó.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/my-khong-cap-thi-thuc-cho-phai-oan-nga-toi-washington-moscow-len-tien...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/my-khong-cap-thi-thuc-cho-phai-oan-nga-toi-washington-moscow-len-tieng-a576740.html