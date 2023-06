Mỹ: Giám đốc tài chính bị phát hiện nhiều lần quan hệ với thiếu nữ 14 tuổi, giả là bố con

Xe cảnh sát của thành phố New York, Mỹ.

Theo tờ New York Post, giám đốc tài chính Michael Olson ngày 15/6 bị truy tố với 17 cáo buộc. Theo kết quả điều tra, Olson đã cưỡng hiếp nạn nhân nhiều lần trong vài tháng cho đến khi sự việc bại lộ vào ngày 26/5, khi thiếu nữ 14 tuổi cùng Olson tới một khách sạn ở quận Manhattan, thành phố New York. Nạn nhân được các nhân viên y tế đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốc thuốc, trong cơ thể có nhiều loại chất ma túy, gồm ketamine, cocaine và một loại ma túy tên xanax. Nạn nhân may mắn được các bác sĩ sơ cứu kịp thời và đã sống sót. Olson bị bắt ngay hôm đó nhưng được tự do nhờ nộp 1 triệu USD tiền bảo lãnh.

Khi tạm thời tại ngoại, Olson vẫn tiếp tục săn tìm các thiếu nữ tuổi teen, bất chấp việc đang phải đối mặt với các cáo buộc và thực tế là ông ta cũng đang bị nhà chức trách giám sát thông qua thiết bị điện tử, các công tố viên New York cho biết.

Olson chuốc ma túy khiến nạn nhân sốc thuốc và phải nhập viện.

Theo các công tố viên, thiếu nữ 14 tuổi có thể không phải là nạn nhân duy nhất của Olson. Ông ta được cho là thường tìm kiếm các cô gái tuổi teen có hoàn cảnh đặc biệt, dễ bị mua chuộc, bao gồm các thiếu nữ gốc Á.

Olson lần đầu nhắm tới thiếu nữ 14 tuổi vào tháng 12/2022, khi ông ta vào trang Instagram cá nhân của cô gái, trả lời một bài đăng, trong đó thiếu nữ viết về việc mua quần áo quá tốn tiền. Ông ta sau đó gửi tiền cho thiếu nữ nhiều lần, dụ dỗ nếu thiếu nữ đồng ý gặp thì sẽ đưa thêm tiền.

Trong 6 tháng sau đó, Olson bị cáo buộc cưỡng hiếp thiếu nữ 14 tuổi nhiều lần, trả 700 USD mỗi tuần để thiếu nữ quan hệ tình dục với mình tại các khách sạn khác nhau ở quận Queens và Manhattan, thành phố New York, văn phòng công tố New York cho biết.

Olson còn đưa thiếu nữ đi cùng mình trong các chuyến đi tới Las Vegas, Los Angeles và Miami, giả như thiếu nữ là con gái mình. Olson lấy tên cô gái và họ của ông ta để mua vé máy bay.

Công tố viên Alvin Bragg khuyến khích các nạn nhân khác lên tiếng trình báo.

Hôm 15/6, Olson bị buộc tội hình sự khi cho cho trẻ vị thành niên sử dụng ma túy, 5 tội cưỡng hiếp cấp độ 2 và nhiều tội danh liên quan đến tình dục khác.

Giám đốc tài chính này làm việc cho quỹ quản lý bất động sản Dwight Mortgage Trust và đã bị sa thải sau khi sự việc vỡ lở. Olson còn đối mặt với thêm các cáo buộc do các nhà điều tra phát hiện ông ta có liên hệ với một số thiếu nữ khác ngoài nạn nhân 14 tuổi. Thông tin được các nhà điều tra phát hiện thông qua iPad của Olson.

"Chúng tôi phát hiện chiếc iPad mà bị cáo mang theo ở khách sạn ngày hôm đó có chứa thông tin liên lạc, ảnh của nhiều thiếu nữ trẻ, bao gồm các thiếu nữ gốc Á", công tố viên John Fuller nói tại tòa án.

Theo công tố viên Fuller, Olson đặc biệt nhắm tới các cô gái có đăng hình ảnh hay bài viết phàn nàn về chuyện tiền bạc. Ông ta thường hỏi các nạn nhân cần bao nhiều tiền để quan hệ, cũng như hỏi về các vấn đề khác.

Sau phiên tòa hôm 15/6, Olson đã bị tạm giam mà không được tiếp tục nộp tiền bảo lãnh. Công tố viên quận Manhattan, Alvin Bragg khuyến khích các nạn nhân khác hãy lên tiếng trình báo.

