Iran theo đuổi chiến lược tấn công nếu Mỹ động thủ trước?

Các cơ quan tình báo Mỹ đã cảnh báo rằng Iran đang ở “giai đoạn nâng cao” trong các kế hoạch nhắm mục tiêu vào nhân viên Mỹ ở nước ngoài, khiến Washington phải đặt nhân viên trong tình trạng cảnh giác cao độ ở Trung Đông, theo các quan chức Mỹ và một bản ghi nhớ chính thức được Axios và tờ New York Times (NYT) trích dẫn.

Vệ binh Iran phóng rocket. Ảnh: IRGC.

Cảnh báo này được đưa ra khi Mỹ và Israel phát tín hiệu rằng họ có thể đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự mới chống lại Iran - quốc gia được cho là đã đe dọa trả đũa bằng cách nhắm mục tiêu vào các đường cáp thông tin liên lạc ở vịnh Ba Tư.

Đánh giá mối đe dọa gia tăng, Washington, vốn đã cảnh giác trước các cuộc tấn công leo thang của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn, phải cắt giảm sự hiện diện ngoại giao ở Trung Đông, tờ NYT trích dẫn các quan chức cho hay.

Tờ al Jazeera tổng hợp những gì mà công chúng đã biết về cảnh báo mới nhất của Mỹ và về cuộc xung đột Mỹ - Iran rộng lớn hơn:

Nhân viên tình báo Iran đang hoạt động trên đất Mỹ?

Một cảnh báo về kế hoạch của Iran nhằm nhắm mục tiêu vào công dân Mỹ đã được nêu chi tiết trong một bản ghi nhớ do Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton gửi cho Ngoại trưởng Marco Rubio.

Theo thông tin được trang tin Axios của Mỹ đưa đầu tiên, trong bản ghi nhớ, ông Clayton viết rằng các cơ quan của Mỹ đã nhận được thông tin tình báo cho thấy Iran đã “tăng cường đáng kể các nỗ lực nhằm mục tiêu vào nhân viên Mỹ” ở nước ngoài, với các âm mưu “giết người đã đạt đến giai đoạn nâng cao” ở Trung Đông và các quốc gia khác.

Tờ NYT, cũng đưa tin về bản ghi nhớ này, dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết các mối đe dọa đối với các quan chức Mỹ, bao gồm các đại sứ, đã được đánh giá trong những tuần gần đây và Iran đã lên kế hoạch cho các mục tiêu tiềm năng ở châu Âu.

Các quan chức cho biết, một số thông tin tình báo cho thấy các điệp viên Iran đã hoạt động bên trong nước Mỹ.

Chính quyền Mỹ từ lâu đã cáo buộc Iran đứng sau các âm mưu nhắm vào công dân Mỹ, bao gồm cả các âm mưu ám sát ông Trump trên lãnh thổ Mỹ.

Vào tháng 3/2026, một công dân Pakistan đã bị tòa án Mỹ kết tội âm mưu ám sát ông Trump và các chính trị gia Mỹ khác theo lệnh của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Một thành viên IRGC đã bị buộc tội vào năm 2022 vì âm mưu ám sát cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, cá nhân này bị cáo buộc “đã cố gắng trả cho các cá nhân ở Mỹ 300.000 USD để thực hiện vụ ám sát ở Washington DC hoặc Maryland”.

Năm ngoái, cộng đồng tình báo Mỹ cảnh báo rằng Iran sẽ “tiếp tục đe dọa trực tiếp các cá nhân Mỹ trên toàn cầu”, đặc biệt nhắm vào các quan chức mà họ tin là có liên quan đến vụ ám sát chỉ huy Lực lượng Quds IRGC Qassem Soleimani năm 2020.

Tháng này, Mỹ đột ngột rút các máy bay ném bom khỏi một căn cứ không quân ở Vương quốc Anh, với lý do lo ngại về một cuộc tấn công tiềm tàng. Điều đó xảy ra sau một sự cố an ninh tại căn cứ này, sau đó Anh đã bắt giữ một số người đàn ông vì nghi ngờ làm việc cho tình báo Iran.

Bằng chứng của Washington là gì?

Nhà Trắng chưa bình luận công khai về bản ghi nhớ này, mặc dù tờ NYT dẫn lời một quan chức Mỹ xác nhận tính xác thực của nó thay mặt chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Một quan chức khác được tờ NYT trích dẫn đã hạ thấp khả năng thực hiện các cuộc tấn công của Iran bên trong nước Mỹ và các nơi khác, nói rằng nước này thiếu khả năng thực hiện tất cả các tham vọng của mình.

Tại sao các quan chức Mỹ lại gióng lên hồi chuông cảnh báo vào lúc này?

Theo các quan chức được tờ NYT trích dẫn, các cơ quan của Mỹ đánh giá các mối đe dọa của Iran đối với công dân Mỹ ở Trung Đông là “ở mức cao nhất” kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu vào tháng 2/2026.

Đánh giá này là lý do đằng sau các động thái gần đây của Mỹ nhằm rút nhân viên đóng tại khu vực, tờ NYT cho biết thêm.

Những động thái đó xuất hiện trong bối cảnh là các báo cáo về kế hoạch của Mỹ và Israel nhằm khởi động một chiến dịch quân sự mới chống lại Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào đầu tháng 11 tới. Hôm 23/10, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ “có thể sẽ mở một “chiến dịch thịnh nộ sử thi nhỏ khác”. “Thịnh nộ sử thi” là mật danh cho cuộc chiến tranh Mỹ - Israel chống lại Iran bắt đầu từ ngày 28/2.

Hôm 21/10, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo họ đang rút các nhân viên không thiết yếu khỏi đại sứ quán của mình tại Saudi Arabia, với lý do các cuộc tấn công leo thang của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen nhằm vào cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia.

Một số phương tiện truyền thông Mỹ đã đưa tin, số lượng nhân viên cũng đã được giảm một cách lặng lẽ tại các phái đoàn ngoại giao khác của Mỹ trong khu vực, bao gồm các đại sứ quán ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan và Lebanon, theo CNN.

Một quan chức Mỹ được tờ NYT trích dẫn cho biết mối đe dọa từ các cuộc tấn công của lực lượng Houthi và “các âm mưu của Iran nhắm vào các quan chức Mỹ” là động lực thúc đẩy các quyết định về nhân sự của Mỹ.

Phản ứng từ Iran - chiến lược tấn công mới

Iran chưa phản hồi về thông tin trong bản ghi nhớ tình báo của Mỹ cáo buộc nước này lên kế hoạch tấn công nhân viên Mỹ.

Tuy nhiên, các quan chức Iran đã nhiều lần đe dọa và thực hiện các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ và các đồng minh của Mỹ trong khu vực. Lầu Năm Góc đã xác nhận rằng 21 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng ở Trung Đông kể từ khi chiến tranh với Iran bắt đầu.

Hôm 21/10, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo rằng Tehran sẽ theo đuổi một chiến lược “tấn công” mới nếu Mỹ nối lại các cuộc tập kích.

Điều đó có nghĩa là Tehran sẽ không còn giới hạn các hoạt động quân sự của mình ở các cuộc tấn công trả đũa, phát ngôn viên IRGC Hossein Mohebbi cho biết, đồng thời nói thêm rằng chất lượng, tầm bắn và sức mạnh của tên lửa Iran đã được cải thiện.

Tehran cũng có kế hoạch chi tiết để nhắm mục tiêu vào các tuyến cáp thông tin liên lạc dưới biển ở vịnh Ba Tư trong trường hợp Mỹ và Israel tấn công mới, hãng tin Reuters đưa tin, trích dẫn hai quan chức an ninh cấp cao của Iran.

Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei đã cảnh báo rằng các tuyến cáp, trung tâm dữ liệu và các cơ sở trí tuệ nhân tạo trên khắp khu vực có thể bị tấn công nếu chiến tranh với Mỹ lại nổ ra.