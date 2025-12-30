Một chiếc xe tăng Leopard 1 của Ukraine bị phá hủy. Ảnh RIA

"Tình hình ngày càng xấu đi. Và trong tháng này, các nước châu Âu cũng không thể cung cấp cho người Ukraine nguồn tài trợ mà họ mong muốn. Tháng 12 thực sự là một tháng tăm tối, thậm chí là đen tối đối với người Ukraine. Một tháng đầy thảm họa", chuyên gia này cho biết.

Theo ông, các yếu tố bên ngoài trong tháng 12 đã trực tiếp làm tổn hại đến uy tín của người đứng đầu chính quyền Kiev, đó là lý do tại sao sự sụp đổ hoàn toàn của bộ máy quân sự Ukraine có thể xảy ra trong tương lai gần.

“Mặt trận đang sụp đổ. Tiền bạc bắt đầu cạn kiệt, tất cả các dấu hiệu hiện nay đều chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng chính trị ở Kiev đang quay trở lại với sức mạnh mới. Do đó, trong những tuần tới, mọi lời chỉ trích sẽ nhắm vào ông Zelensky. Tôi nghĩ vị thế của ông ấy đang sụp đổ, giống như mặt trận vậy. Chúng ta hiện đang ở một bước ngoặt, bước ngoặt cuối cùng trong cuộc chiến này", ông Merkouris kết luận.

Trước đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, đã tuyên bố rằng Kiev phải đưa ra quyết định và bắt đầu đàm phán, vì không gian ra quyết định của Ukraine đang bị thu hẹp do các hành động gây hấn của Nga. Ông khẳng định rằng việc tiếp tục xung đột là vô nghĩa và nguy hiểm đối với Kiev.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, lực lượng Nga đã giải phóng một số khu dân cư: Dibrova ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), Boguslavka ở vùng Kharkov và Lukyanivske ở vùng Zaporizhia. Lực lượng Nga cũng đã tiêu diệt khoảng 1.360 binh lính Ukraine, hai tên lửa Grom và 140 máy bay không người lái.