Moscow và Washington cùng có động thái liên quan chuyện hợp tác quân sự Nga-Triều

Ngày qua, căng thẳng Nga - phương Tây tiếp tục leo thang xuất phát từ phản ứng của phương Tây với mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa Nga và Triều Tiên.

Nga bác cáo buộc hợp tác quân sự với Triều Tiên

Ngày 2-5, phía Nga tuyên bố rằng thông tin nước này hợp tác quân sự với Triều Tiên là không chính xác, khẳng định mối quan hệ Moscow - Bình Nhưỡng không nhằm mục đích chống lại các nước thứ ba cũng như không đe dọa an ninh của khu vực, theo hãng tin Reuters.

Reuters ngày 25-4 dẫn thông tin từ Viện nghiên cứu Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) và các hình ảnh vệ tinh rằng một tàu chở hàng Nga đã nhiều lần vận chuyển vũ khí từ Triều Tiên sang Nga.

Theo RUSI, từ tháng 8-2023, con tàu đã thực hiện 11 chuyến giao hàng giữa cảng Rajin (Triều Tiên) và các cảng của Nga.

Quốc kỳ Nga và Triều Tiên tung bay trên đường phố tại TP Vladivostok (Nga) trong chuyến thăm của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Nga vào ngày 25-4-2019. Ảnh: REUTERS

Đáp lại yêu cầu bình luận về tàu chở hàng trên, Bộ Ngoại giao Nga ngày 2-5 tuyên bố “những cáo buộc rằng Moscow và Bình Nhưỡng hợp tác quân sự là vô căn cứ”.

“Đối với viện nghiên cứu RUSI của Anh, Nga không có nghĩa vụ phải giải trình về thông tin không chính xác từ các tổ chức như vậy, các tổ chức mà không ai ủy quyền hoặc trao cho chức năng giám sát” - Bộ Ngoại giao Nga lưu ý.

Bộ này cho biết thêm rằng Moscow đang xây dựng quan hệ với Bình Nhưỡng trên cơ sở lợi ích chung.

“Sự hợp tác này không nhằm mục đích chống lại các nước thứ ba và không đe dọa an ninh trong khu vực và thế giới nói chung. Đất nước chúng tôi, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), ngày càng chú ý đến các vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên cũng như việc thực thi các quyết định của HĐBA nhằm giúp giảm mức độ đe dọa” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.

Mỹ: Nga vận chuyển nhiên liệu tới Triều Tiên vượt quá mức giới hạn của LHQ

Cũng trong ngày 2-5, Nhà Trắng cáo buộc Nga đã âm thầm vận chuyển xăng dầu tinh chế sang Triều Tiên ở mức độ dường như vi phạm giới hạn của HĐBA LHQ, theo Reuters.

Theo lệnh trừng phạt của LHQ, Triều Tiên chỉ được nhập khẩu 500.000 thùng dầu mỏ tinh chế mỗi năm.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng chỉ riêng trong tháng 3, Nga đã vận chuyển hơn 165.000 thùng dầu mỏ tinh chế sang Triều Tiên.

Theo ông Kirby, do các cảng thương mại của Nga và Triều Tiên nằm gần nhau nên Nga có thể tiếp tục duy trì các chuyến hàng này.

Phái đoàn Nga và Triều Tiên tại LHQ chưa bình luận về cáo buộc của Mỹ.

Cuối tháng 3, Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của HĐBA về việc gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Bình luận về động thái của Moscow, ông Kirby cho biết Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt “đối với những người hoạt động để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển vũ khí và dầu mỏ tinh chế giữa Nga và Triều Tiên”.

“Trước đây chúng tôi đã phối hợp thực hiện các biện pháp trừng phạt với các đối tác của Mỹ, bao gồm Úc, Liên minh châu Âu (EU), Nhật, New Zealand, Hàn Quốc và Anh. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy” - ông Kirby nói thêm.

