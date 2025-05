Moscow siết an ninh toàn diện kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại ở Nga sẽ diễn ra ngày 9-5. Một nội dung quan trọng của lễ kỷ niệm là buổi duyệt binh quy mô lớn ở thủ đô Moscow. Tham dự sự kiện quan trọng ở Nga sẽ có hàng chục lãnh đạo, nguyên thủ quốc tế.

Với tầm vóc quy mô sự kiện, sự tham dự của đông đảo lãnh đạo quốc tế, lại diễn ra trong bối cảnh chiến sự giữa Nga và nước láng giềng Ukraine vẫn đang diễn ra ác liệt khó lường và ảnh hưởng đến cả an ninh ở Moscow, chính quyền thủ đô đã triển khai mọi biện pháp đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ và an toàn.

Lên phương án an ninh toàn diện

Cuối tuần qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) - ông Yuri Shvytkin cho biết Lực lượng Vũ trang Nga và Bộ Quốc phòng đã và đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết đảm bảo an ninh tuyệt đối cho cả lực lượng tham gia duyệt binh và khách mời tại Moscow trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5, theo trang tin Lenta.ru (Nga).

Ông Shvytkin nhấn mạnh rằng các cơ quan thực thi pháp luật, Bộ Quốc phòng, lực lượng phòng không và nhiều đơn vị khác sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo an toàn cho toàn bộ sự kiện. Theo ông Shvytkin, lực lượng an ninh Nga đã triển khai các biện pháp phòng ngừa nhằm ứng phó những sự kiện bất ngờ, cũng như thiết lập các hoạt động bảo vệ an ninh công cộng và trật tự xã hội, tăng cường lực lượng phòng không, đảm bảo thủ đô không bị tấn công.

Binh sĩ Nga tham gia buổi tổng duyệt ngày 7-5 tại Moscow, chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ngày 7-5, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quân đội Nga đang triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh cho lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng. Ông Peskov nhấn mạnh không chỉ quân đội mà cả các cơ quan an ninh đều phối hợp chặt chẽ để sự kiện diễn ra an toàn, trong đó việc tạm gián đoạn dịch vụ Internet cũng được cân nhắc nhằm đảm bảo các hoạt động kỷ niệm diễn ra đúng kế hoạch.

Theo hãng tin RIA Novosti, trước thềm lễ kỷ niệm, các nhà mạng di động, ngân hàng và dịch vụ trực tuyến đã bắt đầu thông báo cho người dân Moscow về khả năng gián đoạn liên lạc di động vào ngày 7-5. Những hạn chế này liên quan đến công tác an ninh trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Ngoài ra, theo trang web của Sở Giao thông công cộng Moscow, vào ngày Chiến thắng, các tuyến phố trung tâm và một phần đường vành đai Moscow sẽ bị đóng. Lộ trình di chuyển của các tuyến xe buýt cũng bị thay đổi và một số trạm tàu điện ngầm bị đóng cửa nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho buổi lễ. Lực lượng an ninh cũng thiết lập các hàng rào xung quanh khu vực tổ chức lễ kỷ niệm.

Công tác an ninh ở Moscow được tăng cường mạnh giữa lo ngại Ukraine có thể tấn công vào thủ đô Nga trong dịp lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, trong bối cảnh sự kiện này có sự tham dự của nhiều lãnh đạo quốc tế.

Những ngày qua thủ đô Moscow liên tục bị tấn công. Ngày 7-5, chỉ 2 ngày trước khi buổi lễ diễn ra, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã ngăn chặn một cuộc tấn công lớn bằng UAV của Ukraine nhằm vào Moscow và các tỉnh lân cận của Nga.

Nga chỉ trích gay gắt tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc không đảm bảo an toàn cho các quan chức nước ngoài đến Moscow dự lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Kiev tấn công thủ đô trong sự kiện này.

Lễ duyệt binh hoành tráng

Theo báo Izvestia (Nga), lễ duyệt binh vào ngày 9-5 tại Quảng trường Đỏ sẽ là một sự kiện mang quy mô lớn, với sự tham gia của nhiều binh chủng và màn trình diễn không quân ấn tượng. Dự kiến, lễ duyệt binh sẽ kéo dài khoảng 2 giờ, bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng (giờ Moscow, tức lúc 14 giờ theo giờ VN). Chương trình gồm các phần chính như: rước quốc kỳ Nga và cờ Chiến thắng, thông điệp chào mừng từ Tổng thống Nga và phút mặc niệm, diễu hành bộ binh và các đơn vị vũ khí.

Phi đội tiêm kích rải khói màu trong buổi diễn tập hôm 7-5 tại Moscow, chuẩn bị cho cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng 9-5. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo hãng tin RIA Novosti, tổng số người tham gia lễ duyệt binh năm nay lên tới hơn 10.000 người. Các quân nhân Nga tham dự buổi lễ đến từ các binh chủng như bộ binh cơ giới, xe tăng, pháo binh, phòng không, lực lượng đặc nhiệm, cũng như học viên từ các trường quân sự và những quân nhân vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng Nga. Ngoài ra, lễ duyệt binh còn có sự tham gia của các quân nhân từ 13 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc và Lào.

Các vũ khí sẽ tham gia lễ duyệt binh bao gồm xe bọc thép Tigr-M, hệ thống tên lửa Iskander-M, S-400, các hệ thống tên lửa chiến lược Yars, cùng các xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh. Các xe tăng T-34 huyền thoại, biểu tượng của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, cũng sẽ tham gia lễ duyệt binh. Ngoài ra, các vũ khí mới được sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt cũng sẽ được giới thiệu, như hệ thống phòng không Pantsir-SMD-E, và các hệ thống phát hiện và tiêu diệt UAV Rapira-2 và Rapira-3.

Điểm đặc biệt là sẽ có các mẫu vũ khí chiến lợi phẩm từ phương Tây, bao gồm các xe tăng Abrams của Mỹ, Leopard 2 của Đức, và các xe bọc thép MaxxPro Plus và M113.

Nếu điều kiện thời tiết cho phép, lực lượng hàng không-vũ trụ Nga sẽ bay biểu diễn ở phần cuối của lễ duyệt binh. Đội hình sẽ bao gồm các tiêm kích Sukhoi Su-30SM, MiG-29, máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95MS, cùng trực thăng Mi-28 và Mi-35. Các máy bay này sẽ bay qua thủ đô ở độ cao từ 180 m đến 550 m với tốc độ lên tới 550 km/giờ.