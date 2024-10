Lý do tỉ phú Elon Musk cật lực quyên góp cho đảng Cộng hòa

Trong quá trình tranh cử tổng thống Mỹ năm nay, sự hỗ trợ tài chính của tỉ phú Elon Musk – CEO của hãng xe điện Tesla – dành cho các ứng viên đảng Cộng hòa đã diễn ra sớm và với quy mô lớn chưa từng có.

Tờ The Wall Street Journal dẫn một số nguồn tin rằng vào mùa thu năm 2022, ông Musk đã tài trợ hơn 50 triệu USD cho các chiến dịch quảng cáo của nhóm Citizens for Sanity. Nhóm này có liên hệ với ông Stephen Miller – cố vấn của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phần lớn quảng cáo này được đặt tại các tiểu bang chiến trường vài ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nội dung của những quảng cáo là tấn công vào quan điểm của đảng Dân chủ về các vấn đề gây tranh cãi như chăm sóc y tế cho trẻ em chuyển giới và nhập cư bất hợp pháp.

Ông Stephen Miller (trái, phía sau) và tỉ phú Elon Musk tại Nhà Trắng vào năm 2017. Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Năm 2023, ông Musk đã quyên góp 10 triệu USD để ủng hộ Thống đốc Florida – ông Ron DeSantis khi ông tham gia cuộc tranh cử vị trí đại diện đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ

Đại diện của ông Musk và ông DeSantis chưa bình luận về vấn đề này.

Một phần nguyên nhân

Việc ông Musk ủng hộ đảng Cộng hòa không phải là điều ngẫu nhiên.

Đối với ông Musk, vấn đề chuyển giới là vấn đề rất riêng tư và nhạy cảm. Một người con của ông Musk tên là Xavier Alexander Musk đã chuyển giới từ nam sang nữ vào năm 2022.

Khi ấy, con của ông Musk 18 tuổi và đã công khai cắt đứt quan hệ với ông vào tháng 4-2022, vài tháng trước khi ông gửi tiền cho nhóm của ông Miller.

Trong đơn thỉnh cầu đổi tên nộp lên tòa án bang California, con ông Musk nói rằng không muốn có quan hệ họ hàng với ông Musk "theo bất kỳ cách nào, hình thức nào".

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà tâm lý học Jordan Peterson vào đầu năm 2024, ông Musk cho biết ông đã ký các văn bản chấp thuận cho con trai dùng thuốc ức chế dậy thì mà không hiểu đầy đủ về hậu quả của việc này. Theo ông, đây là một trong những nguyên nhân khiến con trai ông muốn chuyển giới.

"Và vì vậy, về cơ bản, tôi đã mất con trai mình. Vì vậy, tôi đã thề sẽ tiêu diệt nguồn cơn của vấn đề này và chúng tôi đang đạt được một số tiến triển” – ông Musk nói.

Chính điều trên có thể là nguyên nhân khiến ông Musk đẩy mạnh ủng hộ đảng Cộng hòa – vốn có quan điểm cứng rắn về vấn đề chuyển đổi giới tính.

Ủng hộ cả ông Trump và ông DeSantis

Từ mùa xuân năm 2024, ông Musk đã có nhiều hành động thể hiện sự ủng hộ trực tiếp cho cựu Tổng thống Trump. Trong một cuộc họp vào tháng 4 tại căn hộ riêng ở bang Texas, ông Musk cho biết ông tin rằng ông Trump sẽ hành động quyết liệt hơn chính quyền đương nhiệm trong việc chống tội phạm và quản lý chi tiêu của chính phủ.

Vào tháng 5, ông Musk cũng cam kết tài trợ phần lớn chi phí cho chiến dịch nhằm thu hút phiếu bầu cho ông Trump tại một số tiểu bang dao động.

Tuy nhiên, trước đó vài năm, ông Musk cũng đã ủng hộ các nhóm liên quan ông Trump.

Năm 2021, ông Miller thành lập nhóm pháp lý America First Legal để phản đối các sáng kiến ​​của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đi ngược lại các ưu tiên dưới thời ông Trump. Ông Musk cũng gián tiếp quyên góp tiền cho tổ chức này thông qua một nhóm trung gian.

Gần đây, theo một số nguồn tin, trong các cuộc họp riêng, ông Musk cũng bày tỏ quan điểm rằng nhập cư bất hợp pháp là một trong những mối quan tâm chính của ông khi nói về tình hình nước Mỹ.

Trong thời gian diễn ra bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2022, Citizens for Sanity – nhóm được ông Musk quyên góp – đã chi gần như toàn bộ tiền của họ cho hoạt động quảng cáo. Họ cáo buộc đảng Dân chủ thúc đẩy phẫu thuật chuyển đổi giới tính cho trẻ em và mô tả những người nhập cư bất hợp pháp là nguyên nhân gây ra làn sóng tội phạm, làm cạn kiệt nguồn lực kinh tế Mỹ.

Các quảng cáo này cũng đề cập một số nội dung nhằm chỉ trích Tổng thống Biden và các ứng viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử sơ bộ, theo The Wall Street Journal.

Bảng quảng cáo có ý chỉ trích ông John Fetterman – ứng viên tranh cử chức thượng nghị sĩ Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Bảng này do nhóm Citizens for Sanity đặt. Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Không chỉ ủng hộ các nhóm có liên quan cựu Tổng thống Trump, ông Musk cũng tìm thấy tiếng nói chung với ông DeSantis về một số vấn đề nhất định, theo tờ The Wall Street Journal.

Thậm chí, thời gian đầu của cuộc tranh cử tổng thống Mỹ 2024, ông Musk dường như đã ủng hộ ông DeSantis, chứ không phải ông Trump.

Theo một số nguồn tin, mùa xuân năm 2024, trong một cuộc họp vào tối muộn tại nhà riêng của ông DeSantis, ông Musk và thống đốc Florida đã thảo luận các vấn đề cả hai cùng quan tâm. Tại đây, ông Musk cũng cho biết ông muốn ủng hộ tài chính cho chiến dịch của ông DeSantis.

Vào tháng 6, ông Musk đã tiếp tục ủng hộ thêm 10 triệu USD cho Faithful & Strong Policies – nhóm có quan hệ với chiến dịch của ông DeSantis. Theo một số nguồn tin, hơn một nửa số tiền đóng góp của ông Musk sau đó đã được chuyển cho một ủy ban hành động của ông DeSantis có tên là Never Back Down.

