Lý do phái đoàn Mỹ rời phòng họp Liên hợp quốc khi đại diện Pháp phát biểu

Đại diện Pháp phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Động thái bất ngờ diễn ra tại phiên họp của Hội đồng Bảo an về Ukraine, chỉ vài ngày sau khi Mỹ phản đối việc bổ nhiệm ông Volker Turk tiếp tục giữ cương vị Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc thêm một nhiệm kỳ 4 năm.

Cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 25-7 đã thông qua quyết định này với tỷ lệ 144 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 13 phiếu trắng. Pháp nằm trong nhóm ủng hộ, còn Mỹ bỏ phiếu phản đối.

Sau khi rời phòng họp, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Dan Negrea chỉ trích Pháp "giả vờ phẫn nộ về đạo đức" và thường xuyên lên lớp các quốc gia khác về vấn đề nhân quyền. Ông Dan Negrea khẳng định Mỹ sẽ không tiếp tục lắng nghe những phát biểu mà Washington cho là mang động cơ chính trị từ phía Pháp.

Bất đồng mới nhất bắt nguồn từ bài đăng trên mạng xã hội của Phái đoàn Pháp tại Liên hợp quốc ở Geneva, trong đó cho rằng Mỹ không còn là "ngọn hải đăng về nhân quyền" và ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế khi phản đối việc tái bổ nhiệm ông Volker Turk.

Đáp lại, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cáo buộc Pháp dung túng cho một số quốc gia vi phạm nhân quyền và ủng hộ một quan chức Liên hợp quốc thường xuyên chỉ trích các nền dân chủ như Mỹ, Anh và Israel.

Về phía Pháp, Đại sứ Jerome Bonnafont không đề cập trực tiếp đến việc phái đoàn Mỹ rời phòng họp. Ông nhấn mạnh Liên hợp quốc được thành lập nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh, phát triển và bảo vệ nhân quyền, đồng thời khẳng định Pháp sẽ tiếp tục làm việc để bảo vệ vai trò và tính độc lập của tổ chức này.

Vụ việc phản ánh những rạn nứt ngày càng rõ trong quan hệ giữa Washington và các đồng minh châu Âu, trong bối cảnh hai bên còn tồn tại nhiều khác biệt về NATO, hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu cũng như một số vấn đề an ninh và đối ngoại khác.