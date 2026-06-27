Lý do Mỹ bất ngờ không kích Iran

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công nhiều mục tiêu tại Iran trong ngày 26/6, bao gồm các trận địa phóng tên lửa, cơ sở lưu trữ máy bay không người lái và các trạm radar. Washington cho biết, đây là động thái đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào tàu chở hàng mang cờ Singapore M/V Ever Lovely, khi con tàu đi qua eo biển Hormuz một ngày trước đó.

Máy bay chiến đấu F/A-18 của Mỹ trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford ở Oslo, Na Uy, ngày 24/9/2025. (Nguồn: Getty Images)

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM cáo buộc lực lượng Iran đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi nhắm mục tiêu vào một tàu vận tải thương mại. "Hành động gây hấn vô cớ nhằm vào tàu vận tải thương mại của lực lượng Iran rõ ràng đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn", CENTCOM nêu rõ.

Về phía Iran, truyền thông nước này đưa tin đã xuất hiện nhiều tiếng nổ trên đảo Sirik, thuộc tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran. Đài truyền hình quốc gia IRIB dẫn các nguồn tin cho biết hai vật thể bay đã đánh trúng một tháp viễn thông gần khu vực này.

Các hãng truyền thông Iran cũng dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết lực lượng nước này trước đó đã bắn các phát súng cảnh cáo nhằm vào những tàu mà Tehran cho là "vi phạm" khi hoạt động tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Iran không xác nhận đã thực hiện vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào tàu Ever Lovely.

Trước khi các cuộc không kích diễn ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai quy trách nhiệm cho Iran về vụ việc tại eo biển Hormuz, gọi đây là một "hành vi vi phạm ngu ngốc" đối với thỏa thuận hòa bình vừa đạt được.

Mặc dù bác bỏ việc nhận trách nhiệm trực tiếp, Tehran vẫn khẳng định Iran cùng Oman là hai quốc gia duy nhất có quyền quyết định tương lai hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi nhấn mạnh rằng, việc bảo đảm an toàn hàng hải tại Hormuz không thể được thực hiện thông qua các thỏa thuận thiếu rõ ràng hoặc những quyết định không tính đến vai trò của Iran với tư cách là quốc gia ven biển.

Diễn biến mới nhất khiến triển vọng duy trì hòa bình giữa Mỹ và Iran trở nên mong manh hơn. Thời điểm xảy ra vụ việc cũng đặc biệt nhạy cảm khi hai nước vẫn đang thảo luận về việc triển khai bản ghi nhớ được ký kết trước đó.

Theo các thông tin được công bố, Washington và Tehran hiện vẫn còn nhiều bất đồng về cách diễn giải nội dung thỏa thuận, đặc biệt liên quan đến quyền quản lý eo biển Hormuz, tương lai kho dự trữ uranium đã làm giàu của Iran, cũng như chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon.