Lực lượng ở "thành trì" Panjshir có khiến Taliban lo sợ?

Thứ Bảy, ngày 28/08/2021 14:00 PM (GMT+7)

Phát ngôn viên của Taliban tuyên bố, lực lượng chống Taliban ở miền bắc Afghanistan chỉ là một mối phiền toái nhỏ, có thể giải quyết thông qua đàm phán hoặc sức mạnh quân sự.

Phát ngôn viên Zabihullah Mujahid của Taliban. Ảnh: NDTV

Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên của Taliban, nói với truyền thông Nga hôm 26/8: "Lực lượng chống Taliban ở miền bắc không phải vấn đề lớn. Họ chỉ là Amrullah Saleh và Ahmad Massoud - 2 người đàn ông muốn chiến tranh tiếp diễn ở Afghanistan".

Lực lượng mà phát ngôn viên Mujahid nhắc đến chính là nhóm các tay súng ở thung lũng Panjshir, tỉnh Panjshir - một khu vực địa hình hiểm trở, phù hợp cho việc phòng thủ, nằm cách thủ đô Kabul 150 km về phía bắc. Đây được xem là "thành trì" cuối cùng của các lực lượng chống Taliban sau khi tổ chức này nắm quyền kiểm soát Afghanistan hôm 15/8.

Mujahid nói: "Chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi Ahmad Massoud, thúc giục người này giải quyết những bất đồng thông qua đàm phán. Không cần thiết phải có chiến tranh. Nhưng chúng tôi chưa nhận được phản hồi".

Phát ngôn viên của Taliban nói rằng, ngay cả khi Massoud từ chối, điều đó cũng không khiến Taliban quá bận tâm vì tổ chức này có đủ sức mạnh quân sự "để kiểm soát tình hình ở thung lũng Panjshir".

Ahmad Massoud (trái) và Amrullah Saleh. Ảnh: The All I Need

Ahmad Massoud là con trai của Ahmad Shah Massoud, một thủ lĩnh có uy tín, nổi lên từ những năm 1990 với phong trào Mujahideen. Massoud đang tận dụng danh tiếng của cha để liên lạc với các cựu chỉ huy của phong trào Mujahideen để tập hợp lực lượng chống Taliban. Ngoài ra, Massoud còn đề nghị Mỹ và các nước phương Tây hậu thuẫn, cung cấp vũ khí, đạn dược cũng vì mục đích chống Taliban.

Trong khi đó, Amrullah Saleh từng là thành viên trong lực lượng chiến đấu của Ahmad Shah Massoud trước khi vào làm việc trong chính phủ của cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. Sau đó, ông Saleh giữ chức Phó Tổng thống Afghanistan dưới thời Tổng thống Ashraf Ghani. Sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước, ông Saleh không ra nước ngoài mà vẫn ẩn náu trong nước và tuyên bố mình là quyền Tổng thống Afghanistan.

Lực lượng chống Taliban có tên gọi "Resistance II" ở Panjshir đã thực hiện nhiều vụ tấn công chiếm các quận Bano, Deh Saleh and Pul e-Hesar, thuộc tỉnh Baghlan - giáp với tỉnh Panjshir, tuần trước, nhưng sau đó bị Taliban đẩy lùi.

Lực lượng chống Taliban ở "thành trì" Panjshir. Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến khác, phóng viên của RT hôm 27/8 đưa tin, Taliban đã yêu cầu người dân thủ đô Kabul nộp lại toàn bộ vũ khí, đạn dược và các tài sản liên quan tới chính phủ Afghanistan trong vòng 1 tuần.

Phát ngôn viên Mujahid của Taliban xác nhận thông tin này trên Twitter, nói thêm rằng, người không đáp ứng yêu cầu này sẽ bị xử lý "thích hợp".

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi một cổng của sân bay Kabul bị rung chuyển bởi vụ đánh bom liều chết, cướp sinh mạng của 175 người, trong đó có 13 quân nhân Mỹ, 28 tay súng Taliban và số còn lại là dân thường Afghanistan. Lầu Năm Góc hôm 27/8 xác nhận chỉ có 1 vụ nổ thay vì 2 như tin tức ban đầu. ISIS-K, một nhánh của IS, lên tiếng nhận trách nhiệm.

