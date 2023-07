Loạt hình ảnh cải trang kỳ lạ của "ông trùm" Wagner bị rò rỉ

Daily Beast đưa tin, loạt ảnh cải trang bị rò rỉ có khả năng đã được lấy từ album ảnh cá nhân của ông Yevgeny Prigozhin khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) khám xét dinh thực riêng do ông sở hữu ở thành phố St.Petersburg. Các bức ảnh hầu hết đều do "ông trùm" Wagner tự chụp bằng camera trước với bộ dạng khá kỳ quái từ râu và tóc giả cho tới các biểu cảm trên khuôn mặt.

Ông Prigozhin trong một bộ quân phụ kỳ lạ. Ảnh: Sky News

Một bức ảnh của thủ lĩnh Wagner với tóc và râu giả. Ảnh: Sky News

Theo trang tin URA của Nga, ông Yevgeny Prigozhin đã cải trang thành một sĩ quan Bộ Quốc phòng ở Sudan, một phụ tá ngoại giao từ Abu Dhabi, một trung úy cao cấp từ Benghazi; một đại tá từ Tripoli, một thương gia đến từ Syria và một chỉ huy chiến trường với mật danh là Muhammad.

Một số hình ảnh cải trang khác của ông Prigozhin. Ảnh: Sky News

Ngày 6/7, hàng loạt những bức ảnh và video chụp tại dinh thự và văn phòng của “ông trùm” Wagner Yevgeny Prigozhin cũng đã được hãng truyền thông Izvestia tiết lộ. Khu nhà sang trọng rộng lớn mà ông Prigozhin sống bao gồm bể bơi riêng, sân bay trực thăng, phòng xông hơi, phòng tập thể dục, phòng y tế và phòng cầu nguyện riêng.

FSB cho biết họ đã tìm thấy một kho vũ khí và đạn dược khổng lồ cùng tiền mặt, vàng thỏi, một số hộ chiếu và một tủ đầy tóc giả tại dinh thự sang trọng thuộc sở hữu của thủ lĩnh Wagner. Tuy nhiên, một số vũ khí cùng tiền mặt đã được trao lại cho ông Prigozhin.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/loat-hinh-anh-cai-trang-ky-la-cua-ong-trum-wagner-bi-ro-ri-a582091.html