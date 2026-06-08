Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo ớn lạnh Israel

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh Aljazeera

"Theo những gì chúng tôi thấy, chế độ mong manh này chỉ còn tồn tại vài ngày nữa mà thôi", ông Khamenei tuyên bố, ám chỉ Israel trong thông điệp được truyền thông nhà nước Iran đăng tải.

Tuyên bố của nhà lãnh đạo Iran được đưa ra sau một đêm giao tranh căng thẳng giữa hai bên.

Theo các nguồn tin khu vực, Iran đã phóng nhiều loạt tên lửa về phía miền bắc Israel vào tối 7/6 nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của Israel.

Các tên lửa được cho là nhắm vào nhiều mục tiêu dọc khu vực biên giới phía bắc của Israel, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng trên toàn khu vực Trung Đông.

Israel đáp trả bằng các cuộc không kích vào Iran

Sau đợt tấn công từ phía Iran, quân đội Israel đã mở các cuộc không kích nhằm vào nhiều địa điểm ở miền tây và miền trung Iran.

Các vụ nổ được ghi nhận tại thủ đô Tehran cùng các thành phố lớn như Isfahan và Tabriz.

Đây được xem là một trong những đợt đối đầu trực tiếp nghiêm trọng nhất giữa hai cường quốc khu vực kể từ khi căng thẳng leo thang trong những tuần gần đây.

Căng thẳng leo thang sau nhiều tuần đối đầu

Cuộc tấn công qua lại lẫn nhau mới nhất diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng gia tăng giữa Tehran và Tel Aviv.

Trước đó, Israel đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, nơi được xem là thành trì của lực lượng Hezbollah đồng minh với Iran.

Động thái này đã dẫn tới phản ứng quân sự từ Tehran, đẩy hai bên vào vòng xoáy trả đũa mới.

Các nhà quan sát cảnh báo rằng nếu những cuộc tấn công qua lại tiếp tục gia tăng về quy mô và cường độ, nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn sẽ ngày càng hiện hữu.

Trong khi đó, tuyên bố cứng rắn của lãnh tụ tối cao Khamenei cho thấy Iran vẫn duy trì lập trường đối đầu quyết liệt với Israel bất chấp những sức ép quốc tế kêu gọi các bên kiềm chế để tránh đẩy Trung Đông vào một cuộc chiến tranh toàn diện.