Lãnh đạo Đảng Dân chủ kêu gọi "thay đổi chế độ", ông Trump đáp trả bằng cách gọi đảng Dân chủ là kẻ thù của Mỹ

Ông Jeffries mô tả cuộc chiến Iran là liều lĩnh và thiếu lý do thuyết phục. Ảnh: FB.

Theo nghị sĩ Jeffries, Mỹ cần thay đổi chính phủ do cuộc chiến ở Iran. Ông lưu ý đến giá nhiên liệu tăng cao, "lãng phí hàng tỷ đô la", và cho rằng nước Mỹ đã trở nên kém an toàn hơn.

"Tổng thống Mỹ Donald Trump và những phần tử cực đoan thuộc đảng Cộng hòa đã tự ý phát động một cuộc chiến liều lĩnh ở Trung Đông. Giá xăng tăng vọt, hàng tỷ đô la bị lãng phí, và đất nước chúng ta trở nên kém an toàn hơn" - ông viết.

"Chúng ta cần thay đổi chế độ ở Mỹ" - ông nhấn mạnh.

Đáp lại sau đó, ông Trump tuyên bố rằng Đảng Dân chủ là "kẻ thù lớn nhất của nước Mỹ". Và theo ông, Iran đã "chết" rồi.

"Giờ đây, khi Iran đã sụp đổ, kẻ thù lớn nhất của Mỹ là cánh tả cực đoan - Đảng Dân chủ hoàn toàn bất tài!" - nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Truth Social.

Sau đó, xuất hiện trên chương trình State of the Union của CNN, ông Jeffries cho rằng Bộ Quốc phòng, ông Trump và đảng Cộng hòa chưa đưa ra được lý do thuyết phục nào cho người dân Mỹ về việc tại sao Mỹ lại tham gia vào cuộc chiến Trung Đông.

"Họ không có tầm nhìn, không có kế hoạch, không có chiến lược rút lui. Rõ ràng là họ không lường trước được một số điều đã xảy ra, bao gồm cả việc đóng cửa eo biển Hormuz" - ông nói.

Ông cho rằng giá xăng đang tăng vọt, và điều đó càng làm trầm trọng thêm tình hình hiện tại ở Mỹ, nơi mà cuộc sống đã trở nên quá đắt đỏ đối với người dân Mỹ do các chính sách thất bại của Donald Trump, bao gồm cả thuế quan của Trump, vốn đã làm tăng chi phí sinh hoạt của người dân Mỹ hàng nghìn đô la mỗi năm.

"Chúng ta không nên chi hàng tỷ đô la mỗi ngày vào thời điểm này để ném bom ở Trung Đông trong khi đảng Cộng hòa không sẵn lòng chi một xu nào để gia hạn các khoản tín dụng thuế của Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp lý và đảm bảo rằng người dân Mỹ có thể đi khám bác sĩ khi cần. Đây là vấn đề ưu tiên hàng đầu" - ông Jeffries ví dụ.

Ông cho rằng cần có một nghị quyết về quyền lực chiến tranh: "Hiện đang có sự phản đối mạnh mẽ đối với quan điểm cho rằng cuộc chiến tranh tự chọn đầy liều lĩnh này, đang tiêu tốn của người dân Mỹ hơn 30 tỷ đô la, nên tiếp tục. Chúng ta cần phải thông qua, và chúng ta dự định sẽ làm điều đó trong thời gian ngắn, một nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh để có thể chấm dứt tình trạng này".

Tỷ lệ ủng hộ với ông Trump về vấn đề kinh tế đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, do người dân Mỹ ngày càng lo ngại về chi phí sinh hoạt và giá cả leo thang do cuộc chiến với Iran gây ra.